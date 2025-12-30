  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

۷۸۰ خودرو گرفتار در برف جاده های آذربایجان‌غربی امدادرسانی شدند

ارومیه -مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از امدادرسانی به ۷۸۰ دستگاه خودرو گرفتار در برف طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری، در این زمینه افزود: در حال حاضر محور برهان به دلیل کولاک و بارش شدید برف مسدود است و در محور تکاب –شاهین‌دژ نیز کولاک شدید گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه تردد در تمامی محورهای استان تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است، گفت: در این مدت، ۳۰ نفر از مسافران در راه‌مانده با همکاری عوامل راهداری اسکان اضطراری داده شدند.

شکری با اشاره به حجم عملیات انجام‌شده تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۴۵۰ نفر از راهداران استان با بهره‌گیری از ۲۶۰ دستگاه ماشین‌آلات و مصرف ۲ هزار و ۶۷۰ تن شن و ماسه، عملیات برف‌روبی به طول ۶ هزار و ۲۸۲ کیلومتر را در محورهای اصلی و فرعی استان انجام دادند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و تجهیزات ایمنی و زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند و افزود: راهداران استان به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در زمان بارش‌ها از ایجاد هرگونه انسداد در محورهای مواصلاتی استان جلوگیری شود.

