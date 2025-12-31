سرما و ضرورت رعایت الگوی مصرف در استان سمنان؛ کالپوش ۱۳ درجه زیر صفر!

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف از روز گذشته در استان سمنان سبب بروز پدیده سرمای شدید شده است سرمایی که بر اثر ورود سامانه کم فشار برودتی و بارش زا به استان و سپید پوش شدن کوهستان‌های نیمه شمالی سمنان ایجاد شده است.

شب گذشته در برخی نقاط شرقی و شمالی استان سمنان دمای هوا حتی به ۱۰ درجه زیر صفر هم رسید تا سردترین شب سال برای مردم استان رقم بخورد امروز چهارشنبه علیرغم اینکه آفتاب بر آسمان استان برآمده اما کماکان شاهد هوای سرد هستیم هواشناسی اعلام کرد که سرمای هوا امروز تداوم خواهد داشت.

به واسطه بارش برف در کوهستان‌های مشرف به شهرهای سمنان و شاهرود و دامغان و… سوز بسیار سرد صبحگاهی در این نقاط دیده می‌شود که سرمای هوا را افزون می‌سازد حالا اما هواشناسی اعلام کرده که امروز و فردا شاهد همین هوای بسیار سرد هستیم.

فرج الله ایلیات معاون عمرانی استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به استقرار سامانه بارشی و برودتی در استان از روز گذشته اعلام کرد: با توجه به سرمای شدید و کم سابقه حاکم در استان از همه مردم تقاضا می‌شود که رعایت الگوی مصرف گاز و برق و انرژی را داشته باشند.

ایلیات با بیان اینکه امروز همه مدارس و دانشگاه‌ها و ادارات استان سمنان تعطیل است، تاکید کرد: مردم علاوه بر اینکه در این سرمای شدید مراقب سلامتی خودشان باشند حتماً نسبت به دمای اعتدال و خاموش کردن لوازم روشنایی و گرمازای اضافه اقدام کنند تا این پیک سرمای شدید را بگذرانیم.

وی همچنین از صدور دستورالعمل جدید برای ادارات و ارگان‌های مختلف اجرایی و خدماتی آموزشی و دانشگاه‌ها و… برای کاهش و مدیریت مصرف سوخت و برق در سراسر استان سمنان خبر داد و افزود: با همراهی مردم و مسئولان می‌توانیم از این پیک مصرف عبور کنیم.

بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان با توجه به بارش برف دیروز سه درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر اعلام شده است در شاهرود نیز بیشینه و کمینه دمای هوا سه درجه بالای صفر و چهار درجه زیر صفر خواهد بود. دامغان هم مشابه سمنان است بیشینه و کمینه دمای هوای دیار صدردروازه برای چهارشنبه سه درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر اعلام شده است.

گرمسار گرم‌ترین صبح چهارشنبه را در کل استان سمنان دارد بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای امروز ۹ درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر اعلام شده است از سوی دیگر میامی سردترین نقطه استان است زیرا بیشینه دمای هوای این شهرستان برای چهارشنبه زیر صفر است!

بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز یک درجه زیر صفر و شش درجه زیر صفر اعلام شده است این شاخص در کالپوش به عدد شگفت انگیز شش درجه زیر صفر و ۱۳ درجه زیر صفر رسیده که نشان از سرمای بی سابقه می‌دهد. دیشب هم دمای هوای کالپوش به ۱۱ درجه زیر صفر رسیده بود.