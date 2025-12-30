میثم قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همزمان با ظهر سهشنبه شاهد بارش برف در جادههای مواصلاتی استان سمنان هستیم بیان کرد: عمده محورهای مواصلاتی استان سمنان به خصوص مناطق کوهستانی و مرتفع میزبان بارش نسبتاً شدید برف است.
وی با بیان اینکه این بارشها سبب لغزندگی مسیرها شده است افزود: همکاران مستقر در راهدارخانههای استان سمنان نسبت به نمک پاشی مسیرها از صبح امروز اقدام کردند.
مدیرکل راهداری استان سمنان با بیان اینکه بیشترین میزان بارش برف در محورهای سمنان فیروزکوه همچنین فولاد محله شهرستانهای سمنان دامغان و شاهرود است، گفت: همراه داشتن زنجیر چرخ در این محورها الزامی است.
قدمی از مردم خواست تا اطلاع ثانوی در صورت عدم ضرورت به جادههای استان سمنان سفر نداشته باشند و گفت: مردم قبل از ورود به جادهها از سامانه ۱۴۱ نسبت به باز بودن محورهای مواصلاتی اطمینان حاصل کنند.
هم اکنون شاهد بارش نسبتاً سنگین برف در اقصی نقاط استان سمنان هستیم.
