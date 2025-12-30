سمنان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به ادامه بارش برف در مناطق مختلف استان، نسبت به وضعیت لغزندگی معابر به ویژه در نواحی مرتفع و کوهستانی هشدار داد.