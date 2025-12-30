به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، ارزیابی مؤسسه مشاورهای EY حاکی از آن است که در سال جاری و برای سومین سال متوالی سوددهی شرکتهای آلمانی کاهش قابل توجهی را ثبت کرده است.
این مؤسسه اعلام کرده که تعداد زیادی از ۱۰۰ شرکت برتر آلمانی از کاهش سوددهی خود طی سال جاری خبر داده اند؛ به گونهای که سوددهی آنها پیش از کسر مالیات ۱۵ درصد سقوط کرده و به ۱۰۲ میلیارد یورو رسیده است.
جان برورهایکر، کارشناسEY، میگوید که سال ۲۰۲۵ یک سال بحرانی دیگر برای اقتصاد آلمان بوده و به خصوص برای شرکتهایی که روی صادرات کالا تمرکز دارند چالش برانگیز بود.
به طور کلی طی سالهای گذشته به خاطر کاهش فعالیتهای اقتصادی، بالا گرفتن تنشهای ژئوپلیتیک در کنار افزایش رقابت از سوی شرکتهای چینی اقتصاد آلمان با شرایط سختی مواجه شده است؛ اوضاع پیش آمده حتی بازار اشتغال در این کشور را تحت تأثیر قرار داده و ۳۹ درصد شرکتهای این کشور اعلام کرده اند که نسبت به سال قبل کوچکتر شدهاند.
