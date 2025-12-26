به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا قدسی امامجمعه خلخال با اشاره به فرارسیدن سالروز حماسه ۹ دی، این روز را نماد روشنگری و ایستادگی ملت ایران در برابر فتنهها دانست و گفت: فتنه زمانی شکل میگیرد که فضای جامعه غبارآلود میشود و تشخیص مسیر حق از باطل برای برخی دشوار میگردد.
وی افزود: فتنه دشمنی پنهان است که برخلاف دشمن آشکار، با شعارهای فریبنده و ظاهری دینی وارد میدان میشود و تلاش میکند باورها و اعتقادات مردم را بهتدریج دچار تزلزل کند. در چنین شرایطی، تنها راه نجات جامعه، برخورداری از بصیرت و آگاهی عمیق نسبت به مسائل است.
خطیب جمعه خلخال با تأکید بر اینکه بصیرت به معنای دیدن با چشم دل است، اظهار داشت: انسانی که اهل بصیرت باشد، در شرایط پیچیده اجتماعی و سیاسی، دچار سردرگمی نمیشود و میتواند انتخاب درست و آگاهانهای داشته باشد.
وی با بیان اینکه خطر فتنه از دشمن آشکار بیشتر است، خاطرنشان کرد: دشمن ظاهری مشخص است، اما فتنه مرزهای حق و باطل را مخدوش میکند و افراد ناصالح را در لباس دوست و خیرخواه به جامعه معرفی مینماید.
امامجمعه خلخال در ادامه با اشاره به حوادث گذشته کشور گفت: تجربههای تاریخی نشان داد هرگاه برخی افراد قانون را نادیده گرفتند و مسیر اعتراض را به بیثباتی و آشوب کشاندند، دشمنان خارجی با تمام توان از آنان حمایت کردند و همین موضوع معیار روشنی برای شناخت جبهه حق و باطل بود.
وی افزود: حماسه ۹ دی جلوهای از بصیرت ملت ایران و تبعیت آنان از ولایت بود که توانست فتنهای پیچیده را خنثی کند و این روز به عنوان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند.
خطیب جمعه خلخال در پایان تأکید کرد: بصیرت و ولایتمداری دو عنصر جدانشدنی برای حفظ امنیت، استقلال و ایمان جامعه اسلامی هستند و هر جامعهای که این دو اصل را سرلوحه خود قرار دهد، از فتنهها سربلند بیرون خواهد آمد.
