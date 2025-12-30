به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین مجید گشول دره سیبی با اشاره به اهمیت حماسه ۹ دی گفت: ۹ دی همواره نماد بصیرت مردم ایران در مواجهه با تهدیدهای داخلی و خارجی است و پیام آن در شرایط امروز، که جنگ نرم دشمنان علیه نظام اسلامی شدت گرفته، بیش از پیش اهمیت دارد. این روز یادآور آن است که ملت ایران با هوشیاری و شناخت دقیق اهداف دشمنان، میتوانند توطئهها را خنثی کنند.
وی در ادامه به نقش رسانهها و فضای مجازی اشاره کرد و افزود: امروز فضای مجازی و رسانههای مختلف به ابزارهای اصلی دشمن برای شکلدهی افکار عمومی تبدیل شدهاند و تحریف واقعیتها و ایجاد ناامیدی در جامعه از اهداف آنهاست که مقابله با این تهدیدها نیازمند بصیرت و هوشیاری همگانی، آموزش صحیح رسانهای و تقویت اخلاق رسانهای در میان فعالان محلی است.
امام جمعه اقلید تصریح کرد: نسل جوان و فعالان فرهنگی شهرستان اقلید میتوانند نقش مؤثری در آگاهسازی جامعه داشته باشند و پایبندی به اصول و ارزشهای انقلاب در کنار ترویج مطالبهگری منطقی، مهمترین مصداق بصیرت در برابر جنگ نرم امروز است.
حجتالاسلام گشول دره سیبی درباره پیام ۹ دی برای مسئولان گفت: این روز صرفاً یک واکنش مردمی نبود، بلکه پیامی روشن برای مسئولان کشور داشت تا همواره به اصول انقلاب پایبند باشند و همزمان به نیازها و مطالبات مردم توجه کنند و رعایت این توازن، تضمینکننده حفظ اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام است.
وی با تأکید بر مسئولیت مسئولان شهرستانی و استانی افزود: بیتوجهی به مطالبات مردم میتواند اعتماد و سرمایه اجتماعی را تضعیف کند و مسئولان باید ضمن پایبندی به ارزشهای انقلاب، با دقت و همدلی به مشکلات معیشتی، فرهنگی و اجتماعی مردم پاسخ دهند تا وحدت ملی و انسجام اجتماعی حفظ شود.
امام جمعه اقلید تصریح کرد: پیام ۹ دی امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است؛ ملت ایران هوشیار، آگاه و پایبند به ارزشهای انقلاب، و مسئولان موظف به پاسخگویی و خدمت صادقانه به مردم هستند.
