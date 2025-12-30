رئیس مرکز هماهنگی پژوهش و آموزش عالی قرآنی و علوم انسانی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی ابراهیم ابراهیمی را به عنوان رئیس مرکز هماهنگی پژوهش و آموزش عالی قرآنی و علوم انسانی کشور منصوب کرد.

در حکم حسین سیمایی خطاب به ابراهیمی آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «رئیس مرکز هماهنگی پژوهش و آموزش عالی قرآنی و علوم انسانی کشور» منصوب می‌شوید. شایسته است نسبت به تمشیت امور برای دستیابی به اهداف عالی نظام، سیاست‌ها و برنامه‌های این وزارت در زمینه راهبری دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، اهتمام ورزید.

از جناب عالی انتظار دارد با توکّل به خداوند سبحان مدیریت آن مرکز را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته به انجام رسانید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم ابراهیمی دارای دکترای فقه و اصول و عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه استادی است.

از سوابق اجرایی وی می‌توان به رئیس دانشکده علوم انسانی و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اراک، مدیرکلی دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت علمی وزارت علوم در دولت دوازدهم و همچنین مدیرکل امور مجلس وزارت علوم اشاره کرد.

وزیر علوم همچنین در نامه‌ای جداگانه از خدمات و تلاش‌های محمدجواد هراتی رئیس سابق مرکز هماهنگی پژوهش و آموزش عالی قرآنی و علوم انسانی کشور در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.