«بصیرت» سد مستحکم ملت ایران برابر جنگ ترکیبی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت یومالله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت فقیه با گرامیداشت حماسه تاریخی نهم دیماه ۱۳۸۸، این روز را نماد حضور آگاهانه ملت و شکست پروژههای انحرافی دشمنان انقلاب اسلامی دانست.
وی با اشاره به شرایط کنونی منطقه و جهان اظهار کرد: دشمنان نظام اسلامی پس از ناکامی در تهدیدات سخت، به جنگ ترکیبی و نرم روی آوردهاند و تمرکز اصلی آنان بر تضعیف باورهای دینی و ایجاد تردید در میان مردم، بهویژه نسل جوان است.
رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی مازندران، بصیرت را اصلیترین عامل مقابله با این تهدیدات عنوان کرد و افزود: بصیرت به معنای شناخت صحیح دوست و دشمن، درک درست شرایط زمانه و آگاهی از شیوههای پیچیده و چندلایه دشمن است.
وی تأکید کرد: ملتی که از بصیرت برخوردار باشد، فریب ظواهر رنگارنگ دشمن را نمیخورد و همانگونه که در نهم دیماه با حضور بهموقع و هوشمندانه خود فتنه را خاموش کرد، امروز نیز میتواند تمامی نقشههای دشمنان را ناکام بگذارد.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی، نهم دی را تجلی پیوند ناگسستنی ملت با ولایت فقیه دانست و گفت: این روز نشان داد که بصیرت دینی و سیاسی مردم، مهمترین پشتوانه نظام اسلامی در برابر توطئهها و تهاجمات دشمنان است.
وی در پایان با اشاره به حضور پرشور مردم و خانوادههای معظم شهدا در این مراسم، خاطرنشان کرد: این حضور معنادار، پیام روشنی به بدخواهان ملت ایران دارد که مردم با هوشیاری و استقامت، همچنان در مسیر انقلاب اسلامی و تبعیت از رهبری معظم انقلاب گام برمیدارند.
