حجتالاسلام سید محمد بابایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استقبال مردم از اعتکاف امسال چشمگیر بوده است، اظهار کرد: با توسعه فضاهای مکانی، زمینه حضور تعداد بیشتری از علاقهمندان برای بهرهمندی از این عبادت سهروزه در ماه رجب فراهم شده است.
وی اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، خلوت با خدا و تقویت معنویت دانست و افزود: این آئین عبادی نقش مهمی در بازسازی روحی افراد، بهویژه نسل جوان، دارد و باید از این فرصت الهی به بهترین شکل استفاده کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهشهر با اشاره به مساجد میزبان اعتکاف تصریح کرد: مساجد جامع و مصلای بزرگ آیتالله جباری (ره)، مسجد قمر بنیهاشم (ع) مطهر، مسجد آقا نقاشمحله، مسجد حضرت ابوالفضل (ع) خنکجام و همچنین مساجد جامع روستاهایی چون رستمکلا، کوهستان، التپه، رکاوند، ملامحله، گتزمین، علمدارمحله، حسینآباد، عسکرآباد، زاغمرز، کیاسر و شیرداری هزارجریب برای برگزاری این مراسم پیشبینی شدهاند.
وی با اشاره به حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در فرآیند ثبتنام گفت: امسال با برنامهریزی و هماهنگی نهادهای فرهنگی و آموزشی، اعتکاف دانشآموزی در مقاطع مختلف و همچنین اعتکاف دانشجویی خواهران بهصورت مستقل و در مساجد مشخص برگزار میشود.
حجتالاسلام بابایی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت و تنوع برنامهها نشاندهنده رشد گرایش معنوی در جامعه و توجه ویژه نسل جوان به آئینهای دینی است که باید مورد حمایت و تقویت قرار گیرد.
