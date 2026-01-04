رشد دو برابری معتکفین در شهرستان گیلانغرب

حجتالاسلام محمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آئین معنوی اعتکاف در این شهرستان اظهار کرد: مراسم اعتکاف امسال با حضور ۲۲۰ نفر برگزار شد که این آمار در مقایسه با سال گذشته، رشد دو برابری را نشان میدهد و بیانگر افزایش استقبال مردم از این برنامه معنوی است.
وی افزود: آئین اعتکاف امسال در دو مسجد جامع و مسجد صاحبالزمان (عج) برگزار شد و تلاش شد با برنامهریزی منسجم، فضایی معنوی و در عین حال پویا برای معتکفین فراهم شود.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان گیلانغرب با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد شرکتکنندگان را جوانان و نوجوانان تشکیل میدادند، گفت: حضور پررنگ نسل جوان نشاندهنده اثرگذاری برنامههای فرهنگی و محتوایی متناسب با این قشر است.
کرمی در تشریح برنامههای فرهنگی و عبادی اعتکاف امسال تصریح کرد: برگزاری دعاهای ویژه اعتکاف، جلسات تفسیر آیات قرآن با محور زندگی با آیهها، محفل انس با قرآن، پخش فیلم احمد، پاسخگویی به مسائل شرعی، پاتوق شهدایی، جشن ولادت امیرالمؤمنین (ع) و مراسم بزرگداشت وفات حضرت زینب (س) از جمله برنامههای اجرا شده در این ایام بود.
وی افزود: برای کودکان حاضر نیز برنامههای متنوع فرهنگی در قالب مسابقات طراحی و اجرا شد تا خانوادهها بتوانند با آرامش بیشتری در این آئین معنوی شرکت کنند.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان گیلانغرب در پایان خاطرنشان کرد: در جریان برگزاری اعتکاف، شش مبلغ فرهنگی به ارائه برنامهها پرداختند و بیش از ۱۰۰ بسته و محصول فرهنگی میان معتکفین توزیع شد که نقش مهمی در غنای محتوایی این مراسم داشت.
