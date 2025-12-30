به گزارش خبرنگار مهر، حسین جمال پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در نشست مشترک کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان و کمیسیون تخصصی معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اظهار کرد: معادن خوزستان به رغم برخورداری از ظرفیت‌های متنوع، به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، نتوانسته‌اند نقش مؤثری در زنجیره تولید و صادرات ایفا کنند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه بهره‌برداری معادن افزود: بخشی از معادن استان به دلیل مشکلات ارزی، کمبود ماشین‌آلات و نبود حمایت‌های زیرساختی یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می‌کنند یا به‌طور کامل متوقف شده‌اند که این مسئله نیازمند مداخله جدی نهادهای توسعه‌ای در سطح ملی است.

کارشناس مسئول امور بهره‌برداری معادن اداره‌کل صمت خوزستان با تأکید بر نقش ایمیدرو در توسعه متوازن بخش معدن تصریح کرد: انتظار می‌رود سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با نگاه توسعه‌محور، در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری مستقیم، آموزش بهره‌برداران، تأمین زیرساخت‌های معدنی و جذب سرمایه‌گذار در استان خوزستان ورود عملی‌تری داشته باشد.

جمال ادامه داد: تاکنون حضور ایمیدرو در معادن خوزستان محسوس نبوده و این در حالی است که استان از نظر منابع معدنی، موقعیت جغرافیایی و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری دارد.

تداوم مشکلات ارزی و تأمین ماشین‌آلات

جمال با اشاره به مشکلات ناشی از رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: بسیاری از بهره‌برداران معدنی استان در انجام تعهدات ارزی با دشواری روبه‌رو هستند و ناچار شده‌اند ارز حاصل از صادرات خود را به شرکت‌هایی خارج از استان واگذار کنند.

وی افزود: نبود شفافیت کافی در خصوص محل مصرف و گردش ارز حاصل از صادرات، هم برنامه‌ریزی اقتصادی بهره‌برداران را دشوار کرده و هم فرآیند تأمین و واردات ماشین‌آلات معدنی را با اختلال جدی مواجه ساخته است.

ابهام در سرنوشت ماشین‌آلات وارداتی

کارشناس مسئول امور بهره‌برداری معادن اداره‌کل صمت خوزستان با تشریح وضعیت واردات تجهیزات معدنی گفت: با وجود سخت‌گیری‌های متعدد، حدود ۳۰ دستگاه ماشین‌آلات معدنی وارد استان شده اما به صورت دقیق مشخص نیست این تجهیزات در کدام معادن و حتی در کدام استان‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: رصد دقیق استقرار و بهره‌برداری از ماشین‌آلات، برای بازگشت اثربخش ارز و پایش حمایت‌های اعطایی ضروری است.

جمال ادامه داد: بخش قابل توجهی از معادن خوزستان به دلیل مشکلات ارزی و عدم تأمین ماشین‌آلات، یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می‌کنند یا به‌طور کامل متوقف شده‌اند که این وضعیت آثار مستقیم بر اشتغال، تولید و درآمدهای معدنی استان بر جای گذاشته است.

این مسئول اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به وضعیت صادرات مواد معدنی استان گفت: معادن خوزستان سهم قابل توجهی در بازارهای صادراتی ندارند و در برخی موارد حتی مواد معدنی استخراج‌شده از استان‌های دیگر از مسیر خوزستان صادر می‌شود، در حالی که معادن بومی با محدودیت جدی در تولید و بهره‌برداری مواجه‌اند.

ضرورت توجه ملی به حقوق دولتی خوزستان

این کارشناس صمت خوزستان در ادامه به سهم اندک استان از حقوق دولتی معادن اشاره کرد و افزود: مجموع حقوق دولتی پرداختی معادن خوزستان حدود ۶۳ میلیارد تومان است که تنها حدود دو دهم درصد حقوق دولتی کل کشور را شامل می‌شود و همین مسئله موجب شده ظرفیت‌ها و مشکلات معادن استان در سطح ملی کمتر مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تقویت تعامل میان دولت، بخش خصوصی و نهادهایی مانند ایمیدرو می‌تواند مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول معدنی خوزستان را هموار کرده و زمینه توسعه پایدار این بخش در استان را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، این نشست در آستانه سفر محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به خوزستان برگزار شد. همچنین قرار است نشست آموزشی «حقوق معادن» ویژه قضات استان به میزبانی اتاق بازرگانی اهواز برگزار شود.

همچنین روز چهارشنبه، نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با حضور رئیس خانه معدن ایران و استاندار خوزستان، با محور بررسی مسائل معادن استان و تصویب راهکارهای عملی برای بهبود شرایط این بخش تشکیل خواهد شد.