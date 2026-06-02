معادن کرمانشاه پیشران توسعه اقتصادی و اشتغال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای معادن استان، معادن را از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول‌مانده و ارزشمند کرمانشاه برشمرد و گفت: بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق تولید در استان ایفا کند.

منوچهر حبیبی با اشاره به اهمیت انجام کار کارشناسی پیش از طرح موضوعات در شورای معادن، اظهار کرد: بررسی دقیق و کارشناسی مسائل پیش از طرح در جلسات شورا، موجب می‌شود تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و شورا به جای ورود به مباحث کارشناسی، بر اتخاذ تصمیمات نهایی متمرکز باشد.

وی با بیان اینکه شناخت دقیق ظرفیت‌های معدنی نخستین گام در مسیر توسعه این بخش است، افزود: لازم است اطلاعات جامع و به‌روزی از ذخایر و ظرفیت‌های معدنی استان تهیه و در اختیار اعضای شورا قرار گیرد تا برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات بر پایه اطلاعات دقیق انجام شود.

استاندار کرمانشاه واگذاری معادن به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت را از الزامات توسعه این حوزه دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذاران باید از توان مدیریتی، مالی و تخصصی لازم برای بهره‌برداری برخوردار باشند تا معادن پس از واگذاری در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد چرخه فعالیت شوند و از بلاتکلیفی آن‌ها جلوگیری شود.

حبیبی همچنین رعایت الزامات زیست‌محیطی را شرط اساسی توسعه فعالیت‌های معدنی عنوان کرد و گفت: توسعه این بخش نباید به سایر ظرفیت‌های اقتصادی استان به ویژه کشاورزی آسیب وارد کند. توجه به کنترل گرد و غبار، مدیریت تردد ماشین‌آلات و رفع دغدغه‌های مردم مناطق محل فعالیت معادن باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مدیریت معارضات محلی تأکید کرد و افزود: مشکلات و اختلافات احتمالی باید از طریق گفت‌وگو، تعامل و مدیریت صحیح برطرف شود تا فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در استان با وقفه مواجه نشود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به گستردگی ذخایر معدنی استان خاطرنشان کرد: از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کرمانشاه ظرفیت‌های متنوعی در حوزه معدن وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مهم اقتصادی باشد. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و مشارکت سرمایه‌گذاران توانمند است.

وی نقش معادن در توسعه اقتصادی و اشتغال را هم‌تراز با بخش‌های صنعت و کشاورزی دانست و اظهار کرد: فعال‌سازی معادن می‌تواند فرصت‌های شغلی پایدار و ارزش افزوده قابل توجهی برای استان ایجاد کند و به یکی از موتورهای محرک اقتصاد کرمانشاه تبدیل شود.

حبیبی با اشاره به ظرفیت ویژه قیر طبیعی گیلانغرب، این ذخیره را یکی از ظرفیت‌های کم‌نظیر کشور توصیف کرد و گفت: بهره‌برداری از این ظرفیت باید با رویکرد توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش همراه باشد تا منافع بیشتری نصیب استان شود.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از خام‌فروشی افزود: فرآوری مواد معدنی و توسعه صنایع مرتبط، زمینه ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی را فراهم می‌کند و باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فعالان حوزه معدن و سرمایه‌گذاران، ظرفیت‌های معدنی استان بیش از گذشته در مسیر توسعه، اشتغال‌زایی و شکوفایی اقتصادی قرار گیرد.