حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت جریان مقاومت در شرایط کنونی جهان اظهار کرد: امروز جریان مقاومت به نقطهای اثرگذار و تعیینکننده رسیده که ظرفیت بالایی برای شکلدهی به یک خط گفتمانی عمیق و محتوایی دارد.
وی افزود: همانگونه که تأکید شده، هیئتهای مذهبی پایگاههای بسیار مناسبی برای تبیین مفاهیم گفتمان مقاومت، بصیرت و ولایت هستند و این مسیر میتواند بهصورت منسجم در قالب برنامههای فرهنگی و مذهبی دنبال شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به جایگاه والای سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: شهید سلیمانی پرچمدار واقعی جریان مقاومت در جهان بود و نقشی بیبدیل در شکلگیری و گسترش این گفتمان ایفا کرد؛ بهگونهای که معادلات و نظم مورد نظر قدرتهای سلطهگر جهانی با منطق مقاومت دچار تغییر اساسی شد.
وی ادامه داد: امروز مقاومت دیگر محدود به یک کشور یا منطقه نیست، بلکه به یک جریان فراگیر جهانی تبدیل شده و شاهد شکلگیری بزرگترین اجتماعات مردمی دنیا با محوریت مقاومت هستیم که همه اینها از برکات خون پاک شهیدان است.
شریفتبار با اشاره به برگزاری برنامههای فرهنگی در هفته و دهه مقاومت خاطرنشان کرد: مراسمها و اجتماعاتی با محوریت یادبود سردار شهید سلیمانی، از جمله برنامه «روایت حبیب» در شهرستان جویبار و دیگر شهرستانهای استان، برگزار میشود که انشاءالله با حضور پرشور مردم همراه خواهد بود.
وی تأکید کرد: جهان امروز با روحیه مقاومت در آستانه تحولات بزرگ قرار دارد و این مسیر، به فضل الهی، میتواند زمینهساز تحقق وعدههای الهی و حرکت به سوی ظهور باشد.
