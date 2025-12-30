به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی برازنده مشاور امور ایثارگران و فرمانده مرکز مقاومت بسیج سازمان محیط زیست، با اعلام این خبر گفت: این مراسم روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، جمعی از مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در سالن اجلاس سران برگزار شد.

در این مراسم، سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص)، با تأکید بر اینکه مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی ریشه در اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی دارد، اظهار کرد: کارمند تراز این مکتب، فردی متعهد، مردم‌دار و خدمت‌گزار است که وظایف خود را با اخلاص و روحیه جهادی دنبال می‌کند. وی وحدت و همبستگی را از مهم‌ترین پیام‌های مکتب شهید سلیمانی دانست و نقش مدیران را در ایجاد تحول سازمانی برجسته عنوان کرد.

همچنین سردار قریشی، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در این جشنواره با اشاره به شخصیت و سیره شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: مکتب حاج قاسم یعنی نزدیک به نیم قرن مجاهدت، ایثار، خلاقیت و اعتماد به مردم و جوانان برای تأمین امنیت و آرامش کشور. وی این مکتب را سرشار از روحیه ولایت‌مداری و اخلاص دانست و بر ضرورت الگوگیری مدیران و کارمندان از این مکتب تأکید کرد.

برازنده در پایان افزود: این جشنواره به همت سپاه محمد رسول‌الله (ص) و سازمان بسیج کارمندان تهران بزرگ، با هدف ترویج فرهنگ خدمت‌گزاری، معرفی مدیران و کارمندان برجسته و الگوسازی از مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. همچنین قاسم‌زاده و صفری از دیگر همکاران سازمان حفاظت محیط‌زیست بودند که در این رویداد به‌عنوان «کارمند تراز مکتب حاج قاسم سلیمانی» معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.