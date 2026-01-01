  1. استانها
حبیبی: مکتب سلیمانی چراغ راه عبور از گردنه‌های سخت کشور است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تنها یک فرد نبود بلکه مکتبی ماندگار است که چراغ راه نسل جوان و عبور از شرایط سخت امروز کشور به‌شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در همایش «بصیرت سلیمانی» که عصر پنج‌شنبه در شهرستان قصرشیرین برگزار شد، با تبریک ایام ماه رجب و میلاد حضرت علی (ع)، بر ضرورت تبیین و ترویج مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سردار سلیمانی با اخلاص و مجاهدت خود جبهه مقاومت را احیا کرد، اظهار داشت: حاج قاسم جان خود را برای کرامت انسان، امنیت ملت‌ها و دفاع از مظلومان فدا کرد و مزد این مجاهدت جز شهادت نمی‌توانست باشد.

استاندار کرمانشاه افزود: حاج قاسم یک فرد نبود بلکه یک مکتب بود؛ مکتبی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب چراغ راه نسل جوان و نقشه راه عبور از تاریکی‌هاست.

حبیبی با اشاره به عظمت شخصیت این شهید بزرگوار ادامه داد: سردار سلیمانی به گواه دشمنان یکی از بزرگ‌ترین ژنرال‌های تاریخ نظامی بود که با تدابیر هوشمندانه خود، همه تاکتیک‌های دشمن را برهم زد و امنیت امروز ما مرهون فداکاری‌های اوست.

وی اخلاص و تواضع را از ویژگی‌های برجسته شهید سلیمانی دانست و گفت: حاج قاسم هرگز خود را قهرمان ندانست و حتی وصیت کرده بود روی سنگ مزارش بنویسند «سرباز» که این اوج اخلاص و ولایت‌مداری است.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود وحدت، همدلی و ولایت‌مداری را رمز عبور از شرایط پیچیده کنونی عنوان کرد و افزود: ولایت‌مداری امروز یک شعار نیست بلکه ستون استواری است که کشور را در گردنه‌های حساس حفظ می‌کند.

حبیبی با اشاره به اهمیت معیشت مردم گفت: خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم مطمئن‌ترین راه حفظ سرمایه اجتماعی است و همه داشته‌های نظام باید در مسیر رفاه و بهبود معیشت مردم هزینه شود.

وی در ادامه به موضوع مرزنشینان پرداخت و با انتقاد از واژه «کولبری» تصریح کرد: این واژه شایسته مردم مرزدار نیست و این مسئله در قالب «قانون تجارت مرزی» ساماندهی شده و پیگیری مشمول شدن شهرستان‌های قصرشیرین و گیلانغرب در این قانون در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی استان گفت: مصرف سالانه گندم استان حدود ۲۵۰ هزار تن است در حالی که هم‌اکنون ۳۵۰ هزار تن گندم در سیلوها ذخیره داریم و همچنین ذخایر شکر استان نیز برای یک و نیم تا دو سال آینده تأمین شده است.

حبیبی با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: نظارت‌ها باید افزایش یابد و تذکرات لازم به مدیران استانی داده شده است تا فضای اقتصادی بهتری برای مردم فراهم شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همدلی، انسجام، خدمت صادقانه و تمسک به ولایت، هیچ دشمنی توان آسیب رساندن به جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت.

