به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در همایش «بصیرت سلیمانی» که عصر پنج‌شنبه در شهرستان قصرشیرین برگزار شد، با تبریک ایام ماه رجب و میلاد حضرت علی (ع)، بر ضرورت تبیین و ترویج مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سردار سلیمانی با اخلاص و مجاهدت خود جبهه مقاومت را احیا کرد، اظهار داشت: حاج قاسم جان خود را برای کرامت انسان، امنیت ملت‌ها و دفاع از مظلومان فدا کرد و مزد این مجاهدت جز شهادت نمی‌توانست باشد.

استاندار کرمانشاه افزود: حاج قاسم یک فرد نبود بلکه یک مکتب بود؛ مکتبی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب چراغ راه نسل جوان و نقشه راه عبور از تاریکی‌هاست.

حبیبی با اشاره به عظمت شخصیت این شهید بزرگوار ادامه داد: سردار سلیمانی به گواه دشمنان یکی از بزرگ‌ترین ژنرال‌های تاریخ نظامی بود که با تدابیر هوشمندانه خود، همه تاکتیک‌های دشمن را برهم زد و امنیت امروز ما مرهون فداکاری‌های اوست.

وی اخلاص و تواضع را از ویژگی‌های برجسته شهید سلیمانی دانست و گفت: حاج قاسم هرگز خود را قهرمان ندانست و حتی وصیت کرده بود روی سنگ مزارش بنویسند «سرباز» که این اوج اخلاص و ولایت‌مداری است.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود وحدت، همدلی و ولایت‌مداری را رمز عبور از شرایط پیچیده کنونی عنوان کرد و افزود: ولایت‌مداری امروز یک شعار نیست بلکه ستون استواری است که کشور را در گردنه‌های حساس حفظ می‌کند.

حبیبی با اشاره به اهمیت معیشت مردم گفت: خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم مطمئن‌ترین راه حفظ سرمایه اجتماعی است و همه داشته‌های نظام باید در مسیر رفاه و بهبود معیشت مردم هزینه شود.

وی در ادامه به موضوع مرزنشینان پرداخت و با انتقاد از واژه «کولبری» تصریح کرد: این واژه شایسته مردم مرزدار نیست و این مسئله در قالب «قانون تجارت مرزی» ساماندهی شده و پیگیری مشمول شدن شهرستان‌های قصرشیرین و گیلانغرب در این قانون در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی استان گفت: مصرف سالانه گندم استان حدود ۲۵۰ هزار تن است در حالی که هم‌اکنون ۳۵۰ هزار تن گندم در سیلوها ذخیره داریم و همچنین ذخایر شکر استان نیز برای یک و نیم تا دو سال آینده تأمین شده است.

حبیبی با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: نظارت‌ها باید افزایش یابد و تذکرات لازم به مدیران استانی داده شده است تا فضای اقتصادی بهتری برای مردم فراهم شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همدلی، انسجام، خدمت صادقانه و تمسک به ولایت، هیچ دشمنی توان آسیب رساندن به جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت.