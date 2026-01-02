به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن ۱۳ رجب، سالروز ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، آئین غرس نهال طبق سنوات گذشته و به رسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در بخش کوزران شهرستان کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم روز شنبه ۱۳ دی‌ماه رأس ساعت ۹ صبح در بخش کوزران، جنب سردخانه سنجابی برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی می‌توانند در این آئین مشارکت داشته باشند.

هدف از اجرای این برنامه، ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی، توسعه فضای سبز و پاسداشت یاد و خاطره پدران آسمانی و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی عنوان کردند.

در این آئین، نهال‌هایی با مشارکت اقشار مختلف مردم، دوستداران طبیعت و فعالان محیط زیست غرس خواهد شد تا گامی عملی در راستای حفظ محیط زیست برداشته شود.