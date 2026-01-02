  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

مراسم غرس نهال روز پدر در بخش کوزران کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- همزمان با ۱۳ رجب و ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)، آیین غرس نهال به یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در بخش کوزران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن ۱۳ رجب، سالروز ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، آئین غرس نهال طبق سنوات گذشته و به رسم یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در بخش کوزران شهرستان کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم روز شنبه ۱۳ دی‌ماه رأس ساعت ۹ صبح در بخش کوزران، جنب سردخانه سنجابی برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی می‌توانند در این آئین مشارکت داشته باشند.

هدف از اجرای این برنامه، ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی، توسعه فضای سبز و پاسداشت یاد و خاطره پدران آسمانی و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی عنوان کردند.

در این آئین، نهال‌هایی با مشارکت اقشار مختلف مردم، دوستداران طبیعت و فعالان محیط زیست غرس خواهد شد تا گامی عملی در راستای حفظ محیط زیست برداشته شود.

