اعتکاف پاسخ عملی به جنگ فرهنگی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر مداحی، مدیرعامل هیئت رزمندگان اسلام در نشست خبری اعتکاف هیئت رزمندگان اسلام که در حسینیه بزرگ فاطمیه برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش جوانان و نوجوانان در استمرار ارزشهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان نظام اسلامی همواره در پی آن بودهاند که مردم بهویژه جوانان و نوجوانان را از معنویت جدا کنند و این هدف را از مسیرهایی همچون فضای مجازی، ماهواره، مجلات و سایر ابزارهای فرهنگی دنبال کردهاند.
وی افزود: دشمنان جمهوری اسلامی صراحتاً در اظهارات خود اعلام کردهاند که قصد دارند نظام اسلامی را نه از مسیر نظامی، بلکه از طریق دور کردن مردم از معنویت تضعیف کنند؛ بر همین اساس، هیئت رزمندگان اسلام با درک صحیح این تهدید، حضوری فعال و گسترده در عرصه فعالیتهای معنوی و فرهنگی دارد و این مسیر را با قوت ادامه خواهد داد.
مداحی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کنگره شهدای استان البرز تصریح کرد: مقام معظم رهبری تأکید داشتند که این نگاه نادرست است که تصور شود رزمندگان دفاع مقدس با چند سخنرانی احساسی راهی جبههها شدند، بلکه آنان بهدنبال لقاءالله بودند و این روحیه جهاد، شهادتطلبی و معنویت باید به نسلهای بعد منتقل شود.
مدیرعامل هیئت رزمندگان اسلام ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همچنین از کوتاهی برخی دستگاههای فرهنگی در انتقال فرهنگ دفاع مقدس به جوانان گلایه داشتند و بر ضرورت انجام دقیق این وظیفه تأکید کردند. در همین راستا، تعمیم و گسترش ارزشها و معنویت دفاع مقدس در میان نسل جوان از اهداف محوری هیئت رزمندگان اسلام است که در اساسنامه و سیاستهای کلی این مجموعه نیز مورد تصریح قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در دیدارهای متعدد با اعضای هیئت رزمندگان اسلام، افتخار این تشکل را برخاستن از دل حماسه دفاع مقدس و پیوند عمیق با شهدا و رزمندگان دانستهاند و بر لزوم انتقال همان روحیه و فرهنگ به نسلهای آینده تأکید داشتهاند.
مداحی با اشاره به نقش جوانان متدین در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن بیان کرد: جوانانی که اهل نماز، نماز شب، مسجد، هیئت، اعتکاف و سینهزنی هستند، در واقع در برابر موج سنگین هجمه فرهنگی دشمن ایستادگی میکنند و در تلاشاند هویت دینی خود را حفظ و تقویت کنند.
مدیرعامل هیئت رزمندگان اسلام افزود: بر همین اساس، تقویت هیئتهای جوانان عاشورایی، هیئت پیروان انصار و هیئت نوجوانان فاطمی در سراسر کشور در اولویت برنامههای این مجموعه قرار دارد و این رویکرد به تمامی شعب استانی نیز ابلاغ شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بانوان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اعتکافهای متعددی ویژه بانوان در مجموعه هیئت رزمندگان اسلام برگزار میشود و در تهران نیز دو برنامه مجزا، یکی ویژه بانوان و دیگری ویژه نوجوانان و جوانان، در فاطمیه و مسجد فاطمیه تهران برگزار خواهد شد.
مداحی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با بانوان و سادات حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها بیان کرد: از نگاه اسلام، شأن و منزلت زن با کرامت انسانی تعریف میشود، در حالی که فرهنگ غربی با ترویج بیبندوباری، تضعیف بنیان خانواده و آسیبهای اجتماعی، جایگاه واقعی زن را مخدوش کرده است.
وی تأکید کرد: اسلام زن و مرد را در تأثیر ایمان و عمل صالح و در دستیابی به کمالات معنوی برابر میداند و نباید تصور شود که برنامههای معنوی تنها برای مردان اثربخش است؛ بانوان نیز از ظرفیتها و ابزارهای یکسان برای رشد معنوی برخوردارند.
مدیرعامل هیئت رزمندگان اسلام در پایان، با اشاره به حوادث اخیر منطقه اظهار داشت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران موجب شد زنان، مردان، جوانان و نوجوانان کشور با وحدت و انسجام کامل در برابر دشمن ایستادگی کنند و با حمایت قاطع از رزمندگان اسلام، توطئه دشمن برای ایجاد ناآرامی و اغتشاش داخلی را خنثی سازند.
