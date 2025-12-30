جبهه دموکراتیک شهادت فرماندهان قسام را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین با صدور بیانیه‌ای، صمیمانه‌ترین پیام‌های تسلیت خود را به حماس و گردان‌های قسام به مناسبت شهادت پنج فرمانده بزرگ این گردان‌ها شامل شهیدان محمد سنوار (ابو ابراهیم) فرمانده کل قسام، رائد سعید سعد (ابو معاذ)، محمد شبانه (ابو انس)، حکم العیسی (ابو عمر) و حذیفه الکحلوت (ابو عبیده) سخنگوی گردان‌های قسام ابراز کرد.

در این بیانیه آمده است که مسیر مقاومت، ایستادگی و پایداری همواره آکنده از فداکاری‌های بزرگ بوده و شهادت این فرماندهان بخشی از همان هزینه‌های سنگینی است که مقاومت بدون آن قادر به ایستادن در برابر جنگ نسل‌کشی و وارد آوردن خسارت‌های جدی به دشمن نبود؛ امری که به گفته این جبهه، در نهایت دشمن را ناگزیر به پذیرش توقف جنگ و آتش‌بس کرد.

جبهه دموکراتیک تاکید کرد که راه مقاومت و فداکاری، ضامن کرامت ملت فلسطین و عامل تقویت پایداری، همبستگی و انسجام ملی است و اراده ادامه مبارزه را تا تحقق اهداف ملی در آزادی، استقلال و بازگشت تقویت می‌کند.

این جبهه همچنین بر پایبندی خود به وفاداری نسبت به شهدا چه فرماندهان و چه مبارزان و بر ضرورت حفظ وحدت ملت فلسطین و وحدت مقاومت در میدان مبارزه مشترک با همه شیوه‌ها تا دستیابی به اهداف مشروع ملی تاکید کرد.

شب گذشته، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای شهادت شماری از فرماندهان و چهره‌های سرشناس گردان‌های قسام در نبرد طوفان الاقصی را اعلام کرد.