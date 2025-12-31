خبرگزاری مهر، گروه استانها - هیفاء پردل؛ شهید سپهبد قاسم سلیمانی در منظومه مقاومت اسلامی، صرفاً بهعنوان یک فرمانده میدانی شناخته نمیشود، بلکه او معمار مکتبی فکری و عملی بود که توانست مؤلفههای اعتقادی و ارزشی را به راهبردی کارآمد در میدان عمل تبدیل کند؛ مکتبی که ایمان، شجاعت و تبعیت از ولایت را در کنار تدبیر و عقلانیت بهکار گرفت.
نقشآفرینی این شهید والامقام در میدانهای سخت و پیچیده منطقه، محدود به مقاطع زمانی یا جغرافیای خاص نبود، حضور مستمر او در صحنههای حساس، همواره با نگاهی کلان و آیندهنگر همراه بود، نگاهی که معطوف به امنیت منطقه، بیداری ملتها و تقویت جبهه مقاومت در برابر پروژههای سلطهطلبانه استکبار جهانی بود.
در کنار نقش برجسته میدانی، شهید سلیمانی در عرصه سیاست و تعاملات منطقهای نیز رویکردی مبتنی بر اخلاق، عقلانیت و گفتوگو داشت و تعامل او با مسئولان، گروهها و جریانهای مختلف منطقه نه از موضع تحکم، بلکه بر پایه اقناع، اعتمادسازی و توجه به منافع مشترک شکل میگرفت، رویکردی که به انسجام پایدار میان نیروهای مقاومت انجامید.
وی با تکیه بر سرمایه اخلاقی و شخصیتی خود، توانست پیوندی عمیق و ماندگار میان ملتها و جریانهای مقاومت ایجاد کند که فراتر از معادلات صرف سیاسی یا نظامی بود و بر پایه باور مشترک به کرامت انسانی، استقلال و مقابله با ظلم استوار شد.
سردار دلها در عمل نشان داد که اخلاق، نهتنها مانعی در مسیر سیاست و مدیریت بحران نیست، بلکه عامل اصلی ماندگاری، اثرگذاری و مشروعیت در عرصه تحولات منطقهای بهشمار میآید و همین رویکرد اخلاقمحور، جایگاه او را در میان ملتها و گروههای مختلف، به جایگاهی فراتر از یک فرمانده نظامی ارتقا داد.
شهادت سپهبد قاسم سلیمانی اگرچه فقدانی بزرگ برای جهان اسلام بود، اما مکتب و اندیشهای که از خود برجای گذاشت، همچنان الهامبخش ملتها و جریانهایی است که مقاومت، عزت و استقلال را بهعنوان راهبردی پایدار در برابر تروریسم و استکبار دنبال میکنند.
اعتقاد شهید سلیمانی به ولایت بسیار ریشهدار بود
سرتیپ دوم پاسدار مهدی کبیری پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: مکتب شهید سلیمانی سرشار از ایمان، ولایتمداری، شجاعت و دشمنشناسی است و همین ویژگیها از او چهرهای ماندگار و جهانی ساخته است.
وی در توضیح ابعاد معنوی شخصیت سردار سلیمانی اظهار داشت: ایمان عمیق به اسلام و مبانی دینی در رفتار و گفتار ایشان موج میزد و در مناسبتهای دینی بهویژه ایام فاطمیه و محرم کاملاً ملموس بود و نمونه روشن آن، نامهای است که در دوران حضور در سوریه خطاب به صاحبخانه نوشته و در آن طلب حلالیت کرده و خواستار پرداخت هزینه اقامت شده بود، رفتاری که نشاندهنده پایبندی ایشان به اصول دینی و تربیت اسلامی است.
سردار کبیریپور افزود: اعتقاد شهید سلیمانی به ولایت بسیار ریشهدار بود و در عمل نیز آن را ثابت میکرد ایشان همواره گوش به فرمان رهبری بودند و در سختترین شرایط، از مسیر ولایت جدا نشدند و سادهزیستی و بیتکلفی او موجب شد در مراسم تشییع پیکر ایشان، همه سلایق و علایق مردم ایران یکدل و متحد حضور یابند
نگاه تمدنی حاج قاسم به امنیت منطقه
جانشین سپاه علی بن ابیطالب (ع) استان قم اظهار داشت: از اقدامات برجسته شهید سلیمانی در مقابله با تروریسم منطقه، برگزاری جلسات متعدد با مسئولان کشورهای منطقه و تبیین خطر جریانهای تروریستی بود.
وی با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی کشورها، نیروهای داوطلب مردمی را همانند بسیج مردمی ایران سازماندهی و آموزش داد تا به نیرویی ریشهدار و مؤثر تبدیل شوند و فرهنگ مقاومت را گسترش دهند و خود این شهید بزرگوار نیز در خطوط مقدم حضور داشت و با روحیهای مثالزدنی به نیروها امید میداد که در نهایت، موجب شکست جبهه تروریسم در منطقه شد
سردار کبیری پور با تاکید بر شجاعت مثالزدنی این شهید گفت: شهامت حاج قاسم سلیمانی در همه میدانهای سخت و خطوط مقدم نبرد زبانزد بود و حضور او در خط مقدم نهتنها روحیه رزمندگان را افزایش میداد بلکه موجب رعب و وحشت دشمنان میشد که همین روحیه شهادتطلبی، از ویژگیهای برجسته مکتب ایشان است.
وی در ادامه افزود: دشمنشناسی شهید سلیمانی نیز بینظیر بود، چه در عرصههای سیاسی داخلی و چه در تحولات منطقهای با بصیرت و آگاهی عمل میکرد و همواره مواضعش برخاسته از ولایتمداری بود و ابتکار و خلاقیت او در راهاندازی جبهه جهانی مقاومت با نقشآفرینی اقوام مختلف از لشکر فاطمیون، زینبیون و حسینیون، یکی از اقدامات ماندگار و بیبدیل ایشان به شمار میرود و نگاه تمدنی و آیندهنگر حاج قاسم نسبت به منطقه، افقهای بلندی از بیداری اسلامی را ترسیم کرده بود و عملیاتهای نظامی او همواره با تفکر فرهنگی و اعتقادی همراه بود.
سردار کبیریپور در پایان گفت: حاصل مجاهدتهای شهید سلیمانی شکلگیری جبهه مقاومت منطقهای بود که با وجود تفاوتهای زبانی، قومی و فرهنگی، بر پایه فرهنگ مشترک مقاومت و مقابله با استکبار جهانی شکل گرفت. این مکتب الهامبخش، روحیه توکل، صبر و استقامت را در میان ملتهای مظلوم منطقه از جمله جوانان عراق، سوریه، یمن، لبنان و فلسطین زنده کرد و امروز به درختی تناور و مستحکم در برابر ظلم و استکبار جهانی تبدیل شده است.
نظر شما