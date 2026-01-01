خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ ۶ سال از شهادت سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی میگذرد؛ طی این سالها، جهان با بحرانها و رخدادهای مهمی روبهرو شد، اما هیچیک نتوانست از اهمیت نقش بیبدیل او در ایجاد امنیت منطقه، مقابله با تروریسم و حمایت از مظلومان بکاهد.
سردار سلیمانی فرماندهای مردمی که در میدان نبرد لرزه بر اندام دشمنان میانداخت و در پشت جبهه، پدرانه در کنار خانوادههای شهدا و ستمدیدگان میایستاد.
اخلاص، ولایتمداری، شجاعت و روحیه خدمتگزاری او را به نماد ماندگار و الگوی نسلهای آینده تبدیل کرده است و امروز و پس از گذشت شش سال از آن حادثه تلخ، سخن گفتن از مکتب و راه این سردار سرافراز بیش از گذشته ضرورت دارد؛ مکتبی که حتی دشمنان نیز به اثرگذاری و عظمت آن اعتراف کردهاند.
در همین راستا، به گفتوگو با حجتالاسلام علی محمدی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه نشستهایم تا درباره ابعاد شخصیتی، سیره جهادی و تأثیرات ماندگار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به گفتگو بپردازیم.
مهمترین شاخصههای شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چه بود؟
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛ فرماندهای چندوجهی که توصیف شخصیت بزرگ او در کلمات نمیگنجد و همواره الهامبخش ملتهای آزادیخواه بوده است.
سردار سلیمانی در برابر دشمنان قوی و در پذیرش مسئولیتهای خطیر، همواره شجاعانه و با صلابت عمل میکرد این شهید والامقام و انسان وارسته، در قله انسانسازی قرار داشت، اخلاص، شجاعت، معنویت، محبت به مردم و وفاداری به آرمانهای انقلاب ویژگیهایی بود که از او شخصیتی فراملی ساخت، او اهل نمایش نبود، اهل عمل بود و محبوبیتش نیز از همین صداقت و اخلاص و تواضع نشأت میگرفت.
شجاعت و قاطعیت در میدانهای نبرد از برجستهترین شاخصههای ایشان بود، سردار سلیمانی در برابر دشمنان قوی و در پذیرش مسئولیتهای خطیر، همواره شجاعانه و با صلابت عمل میکرد.
علاوه بر شجاعت، چه عاملی باعث شد سردار سلیمانی در سطح منطقهای تأثیرگذار باشد؟
هوش و تدبیر استراتژیک ایشان مثالزدنی بود. در طراحی عملیاتهای پیچیده و مدیریت نبردهای چندلایه منطقهای تسلط کاملی داشت و با شناخت دقیق از شرایط ژئوپلیتیک، تهدیدها را به فرصت تبدیل میکرد.
در مورد ویژگیهای اخلاقی و رفتاری ایشان بفرمائید؟
شهید سلیمانی با وجود جایگاه بسیار والا، سادهزیست و مخلص بود. سادگی زندگی و دوری از هرگونه تجملات، او را در قلب نیروهای مقاومت و مردم جای داده بود.
ولایتپذیری چه جایگاهی در رفتار سردار دلها داشت؟
شهید سردار سلیمانی سرباز وفادار ولایت بود و ولایتمداری، اساس حرکت ایشان بود، هرگز خود را فراتر از فرمان ولی نمیدانست و تمامی موفقیتهای او نتیجه همین التزام عملی به ولایت فقیه است.
وی نشان داد که ولایتمداری تنها یک شعار نیست؛ راهبرد اصلی رسیدن به پیروزی است، پایبندی کامل به آرمانهای انقلاب اسلامی، مسیر فعالیتهای او را مشخص میکرد و هیچگاه از این اصل تخطی نکرد.
نقش ایشان در مسائل اجتماعی و مردمی چگونه بود؟
حضور سردار دلها محدود به جبهههای نبرد نبود؛ در بحرانها، حوادث طبیعی و امدادرسانیهای مردمی نیز با روحیه جهادی وارد میدان میشد. این مسئولیتپذیری بیوقفه او را به نماد خدمت و تعهد تبدیل کرده بود.
مهمترین مأموریتهای فرهنگی در معرفی مکتب سردار چیست؟
باید با زبان هنر، رسانه، کتاب و برنامههای تربیتی، روحیه ایثار و مقاومت او را برای نسل جدید بازخوانی کنیم،. سردار باید در کتابهای درسی، محافل فرهنگی و مناسبتهای ملی حضور ماندگار داشته باشد.
مکتب شهید سلیمانی، مکتب انسانسازی و خدمتگزاری است، این شهید والامقام در میدان اخلاق، مردمداری و معنویت نیز الگویی بیبدیل بود و این ارزشها میتواند در همه عرصههای زندگی الگو قرار گیرد، امروز این مکتب زنده است و جوانان ایران با الگوگیری از شجاعت، اخلاص و ولایتپذیری او، با توکل به خدا، عمل انقلابی، اخلاص در کار و احساس مسئولیت نسبت به جامعه راه مقاومت و عزت را پرقدرت ادامه میدهند.
