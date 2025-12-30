سرقت ۲ تن برنج با قمه و چاقو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید قاسم موسوی‌فر، فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: اواخر آبانماه امسال پرونده‌ای با موضوع سرقت محموله ۲ تن برنج به ارزش تقریبی هفت میلیارد ریال به شکایت یکی از شهروندان از کلانتری مشیریه به این پایگاه واصل شد.

وی افزود: شاکی در تحقیقات اولیه اعلام داشت قصد فروش ۲ تن برنج را از طریق یک پلتفرم خرید و فروش داشته که فردی ناشناس با معرفی خود به نام «م» با وی تماس گرفته و پس از جلب اعتماد، در زمان تحویل بار با ارسال رسیدهای جعلی واریز وجه، راننده و خودرو را به محل خلوتی در محدوده مشیریه هدایت کرده است.

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی ادامه داد: در محل، ۲ جوان مسلح به چاقو و قمه با تهدید و توسل به زور، محموله برنج را از خودروی شاکی تخلیه و به یک دستگاه خودروی نیسان دیگر منتقل کرده و از محل متواری شدند.

سرهنگ موسوی‌فر تصریح کرد: با توجه به ایجاد احساس ناامنی، رسیدگی به پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار تیم مبارزه با سرقت‌های زورگیری قرار گرفت و کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی، بررسی دوربین‌های مداربسته و اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی مسیر انتقال بار و هویت عوامل اصلی شدند.

وی افزود: در ادامه، یکی از سارقان به هویت ص که فردی سابقه‌دار بود، شناسایی و مشخص شد به همراه فرد دیگری به نام ر در روز سرقت در محدوده مشیریه حضور داشته‌اند. همچنین هویت فرد سوم که نقش طراح اصلی و جاعل رسیدهای بانکی را برعهده داشت، با نام ن ساکن کرج شناسایی شد.

این مقام انتظامی گفت: با اخذ نیابت قضائی از شعبه هشتم دادسرای ناحیه تهران، سه تیم عملیاتی مجرب در قالب یک عملیات منسجم و همزمان به مخفیگاه‌های متهمان در کرج اعزام شدند و هر سه متهم دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از محل سکونت یکی از متهمان، حدود ۲ تن برنج مسروقه کشف و پرونده پس از تکمیل مراحل قانونی به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. متهم اصلی در بازجویی‌های اولیه به سرقت و کلاهبرداری بیش از پنج تن برنج از کشاورزان اعتراف کرد.

سرهنگ موسوی‌فر در پایان اعلام کرد: تاکنون نفر از شکات برای شناسایی متهم دعوت شده‌اند و تحقیقات برای شناسایی سایر همدستان، کشف اموال مسروقه و استرداد اموال مالباختگان همچنان ادامه دارد.

