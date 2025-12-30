دستگیری قاتل جوان بیرجندی کمتر از ۲۴ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر نقل از روابط عمومی انتطامی خراسان جنوبی، سرهنگ کاظم صادقی اظهار کرد: با اعلام یک فقره چاقو کشی و درگیری منجر به قتل در حوالی بند دره شهرستان بیرجند، بلافاصله ماموران انتظامی و کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی بررسی و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

رییس پلیس آگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: در بررسی اولیه کارآگاهان مشخص شد ۲ نفر جوان در ارتفاعات کوه‌های باقران با همدیگر بحث و مجادله داشته‌اند که منجر به نزاع و درگیری بین آنها شده و در نهایت یک نفر از آنها به دلیل اصابت ضربات چاقو به قفسه سینه و گردن فوت کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی افزود: قاتل پس از قتل قصد فرار از معرکه را داشته که در مسیر با یک شهروند دیگر درگیر و وی را با ضربات چاقو مضروب نموده و از محل متواری می‌شود.

سرهنگ صادقی تصریح کرد: کارآگاهان اداره جنایی با اشراف اطلاعاتی و تلاش‌های همه‌جانبه، ظرف کمتر از ۲۴ ساعت موفق به شناسایی متهم به قتل شدند که با هماهنگی مرجع قضائی وی را دستگیر کردند و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد: با سعه صدر و کنترل خشم در خیلی از موضوعات می‌توان جلوی حوادث دلخراش را گرفت لذا شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.