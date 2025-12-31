۸ مصدوم بر اثر تصادف اتوبوس با کامیون بنز در محور سربیشه-نهبندان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جواد شاهزهی اظهار داشت: ساعت ۳ و ۱۷ دقیقه بامداد امروز با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۱۸ محور سربیشه به نهبندان بلافاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان داشت: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه اتوبوس اسکانیا با ۲۵ نفر مسافر که از گرگان به سمت زاهدان در حال حرکت بوده با یک یک دستگاه کامیون بنز حامل ضایعات برخورد کرده است که بر اثر این حادثه، راننده و سرنشین کامیون و ۶ نفر از مسافران اتوبوس مصدوم که با اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ شاهزهی با بیان اینکه علت تصادف برابر نظریه کارشناسان پلیس راه، تجاوز به سمت چپ راننده اتوبوس تشخیص داده شده است؛ تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث نباشیم.