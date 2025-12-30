ابراهیمی: ۲۵ هزار لیتر روغن موتور احتکارشده در سیاهکل کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کمیل ابراهیمی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه احتکار کالا و عدم عرضه آن ضمن لطمه زدن به سیستم تولید و توزیع، فشار اقتصادی به مردم وارد می‌کند، اظهار داشت: مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و به خصوص کسانی که کالاهای اساسی را برای افزایش قیمت و دریافت سود بیشتر احتکار می‌کنند به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی در ادامه افزود: مأموران پلیس آگاهی سیاهکل با اقدامات فنی و تحقیقات صورت گرفته و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی و همراهی نماینده تعزیرات و صنعت و معدن به آدرس واحد صنفی مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل از کشف ۲۵ هزار لیتر روغن موتور احتکار شده (تولید سال ۱۳۹۰) در بازرسی از این واحد صنفی خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کردند و در این راستا متهم ۳۰ ساله با تشکیل پرونده در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گرفت.

این مقام انتظامی در پایان با تاکید بر اینکه هدف محتکران و مفسدان اقتصادی از احتکار کالاها، ارزاق و دیگر نیازمندی‌های مردم چیزی جز ضربه زدن به اقتصاد کشور، منفعت طلبی و سو استفاده از نیاز مصرف کنندگان نیست از شهروندان خواست تا اخبار و اطلاعات خود را درباره فعالیت سودجویانه و غیرقانونی این افراد از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.