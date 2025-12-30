جلسات اصناف با رئیس جمهور و وزیر صمت؛ مشکلات صنوف بررسی شد

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز دو جلسه برگزار شد. جلسه اول ساعت ۸:۳۰ با حضور وزیر صمت، معاون وزیر، رئیس اتاق اصناف ایران و هیئت مدیره، همچنین اتاق اصناف تهران و هیئت مدیره و چند اتحادیه شاخص شامل طلا، پوشاک، لوازم خانگی، مواد غذایی و امنای بازار برگزار شد. این جلسه به موضوعات صنفی اختصاص داشت و در آن درباره مشکلات اصناف و ظرفیت‌های موجود که می‌توانند به عنوان بازو در کنار وزارت صمت همکاری کنند، بحث شد.

وی افزود: بلافاصله پس از این جلسه، جلسه‌ای ۲.۵ ساعته با حضور رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر صمت و عبدالناصر همتی برگزار و تمامی مشکلات از نزدیک مطرح شد. در این جلسه، اتحادیه طلا به موضوع مسدودی حساب‌های صنف، نوسانات بازار جهانی و داخلی، نبود ثبات قیمت ارز، عدم تعادل قیمت‌ها نسبت به بازار جهانی، مشکلات مالیاتی و حباب سکه اشاره کرد که باعث واکنش مردم شده است.

بذرافشان تصریح کرد: هر اتحادیه مشکلات مربوط به صنف خود و رکود بازار را بیان کرد و اعلام شد که مسائل صنوف ناشی از نابسامانی، نبود ثبات قیمت‌ها و افزایش نرخ‌هاست.

وی ادامه داد: در این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت، وزیر کشور و همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند. قول‌های همکاری برای استفاده از ظرفیت اصناف داده شد و تأکید شد که اصناف حضور پررنگی در مسائل اقتصادی داشته باشند. رئیس جمهور نیز قول مساعد داد.

تشکیل کارگروه تخصصی اصناف

رئیس اتحادیه طلای تهران افزود: قرار شد کارگروه تخصصی اصناف با محوریت اتاق اصناف ایران و تهران شکل گیرد تا مسائل و مشکلات اصناف و اقتصاد کشور از جمله لوازم خانگی، طلا، پوشاک و دیگر حوزه‌ها را بررسی کرده و به عنوان بازوی مکمل در کنار دولت عمل کند.

وی ادامه داد: همچنین در جلسه اعتراض شد که تاکنون از ظرفیت اصناف استفاده کافی نشده است؛ بنابراین مقرر شد توانایی‌های اصناف در قالب همین کارگروه به کار گرفته شود و رئیس جمهور نیز حمایت و قول مساعد داد تا مشکلات اصناف با پیگیری بیشتر حل شود و به وزیر صمت دستور رسیدگی داده شد.

بذرافشان اضافه کرد: در خصوص موضوع مشکل مالیات طلافروشان و مسدودی حساب آنها نیز توسط پزشکیان به همتی دستور رسیدگی داده شد.

صدور الکترونیکی فاکتورها به یک سال بعد موکول شد

وی افزود: همچنین قرار بود که از یکم دی ماه فاکتورها به صورت الکترونیک صادر شود، (صدور صورتحساب الکترونیک در سامانه مؤدیان) اما اصناف اعلام کرده بودند که شرایط فعلاً برای اجرای این طرح مهیا نیست. رئیس جمهور اعلام کرد در جلسه سران قوا مقرر شد که اجرای آن به یک سال بعد موکول شود.

رئیس اتحادیه طلای تهران گفت: علاوه بر این، بخش خصوصی آمادگی خود را با همکاری صنعت و بانک مرکزی برای ضرب سکه و سرمایه‌گذاری اعلام کرد تا حباب سکه کاهش یابد. تأکید شد که ورود تخصصی به این حوزه امکان‌پذیر است و مقرر شد این پیشنهاد بررسی شود.