تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی مازندران در روز چهارشنبه

ساری - استانداری مازندران با صدور اطلاعیه‌ای از تعطیلی همه ادارات، مراکز آموزشی، بانک‌ها و مراکز تجاری استان در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه به دلیل ناپایداری شرایط جوی و برودت هوا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استانداری مازندران اعلام کرد: در پی ناپایداری شرایط جوی، کاهش محسوس دما و با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش ناترازی انرژی، کلیه ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، شعب بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مراکز تجاری در سطح استان مازندران، روز چهارشنبه دهم دی‌ماه تعطیل خواهند بود.

بر اساس این اطلاعیه، این تعطیلی شامل برگزاری امتحانات نمی‌شود و امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها طبق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده برگزار خواهد شد.

استانداری مازندران همچنین از شهروندان خواست ضمن مدیریت مصرف انرژی، از ترددهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند.

