بازگشایی بیش از ۶۰ راه روستایی دهگلان پس از بارش سنگین برف

سامان فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال بارش برف که از شب گذشته در شهرستان دهگلان آغاز شد و موجب انسداد تمامی راه‌های روستایی این شهرستان شد، عملیات بازگشایی مسیرهای مواصلاتی از صبح امروز در دستور کار راهداری قرار گرفت.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دهگلان بیان کرد: از ابتدای آغاز عملیات برف‌روبی، تاکنون بیش از ۶۰ راه روستایی بازگشایی شده و تلاش می‌کنیم تا عصر امروز این میزان به حدود ۷۰ درصد راه‌های روستایی برسد.

وی با بیان اینکه تمامی نیروها و تجهیزات راهداری در حالت آماده‌باش کامل هستند، افزود: کلیه پرسنل این اداره با استفاده از تمام امکانات موجود در حال بازگشایی راه‌های مواصلاتی شهرستان هستند.

فتحی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی راه‌های مواصلاتی اصلی شهرستان باز بوده و تردد در آن‌ها بدون مشکل در جریان است.

رئیس راهداری دهگلان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان خاطرنشان کرد: با توجه به وزش باد و احتمال جابه‌جایی برف در برخی محورها، از رانندگان درخواست می‌شود جز در موارد ضروری و به‌ویژه در ساعات شب، از تردد در محورهای فرعی خودداری کنند.