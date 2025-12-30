سپاسی: ۹ دی مردم با بصیرت خود امنیت انقلاب را حفظ کردند

حجت‌الاسلام کاظم سپاسی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم در خنثی‌سازی فتنه ۸۸ اظهار کرد: نهم دی‌ماه روز بصیرت و از ایام‌الله انقلاب اسلامی ایران است چرا که پاسخ قاطع امت به فتنه‌ای داده شد که پس از حدود ۲۰۰ روز کیان انقلاب اسلامی و امنیت کشور را با مخاطره جدی مواجه کرد.

وی با بیان اینکه در جریان فتنه ۸۸ دو نقطه عطف تعیین‌کننده وجود داشت، افزود: نخست فرمایشات روشنگرانه مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ خرداد و دوم فراخوان عمومی به بصیرت و جهاد در برابر فتنه‌گران که به حضور تاریخی مردم در نهم دی انجامید.

معاون امور صیانتی حوزه‌های علمیه کشور تصریح کرد: حضور گسترده و قاطع مردم همچون آب سردی بر پیکره فتنه بود و بر همگان مشهود شد که از فردای نهم دی اثری از آشوب‌گری و فتنه‌انگیزی باقی نماند.

حجت الاسلام سپاسی آشتیانی با بیان اینکه حضور مردم تنها عامل مهار و نابودی توطئه دشمن است، گفت: دشمنی که ماه‌ها برای فتنه برنامه‌ریزی کرده و آغاز آن را به بهانه انتخابات کلید زده بود، با حضور مردم ناکام ماند، این قاعده همیشگی است و هر زمان مردم با قاطعیت در صحنه حاضر شوند، فتنه مهار شده و از بین خواهد رفت.

امام جمعه موقت اراک با تعمیم این تجربه به شرایط کنونی کشور بیان کرد: همانگونه که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مشاهده شد، نقش مردم همان نقش سرنوشت‌ساز گذشته است و هرگاه مردم پای آرمان‌ها ایستادند و از نظام حمایت کردند، دشمن عقب نشست و ناامید شد اما اگر حضور مردم تضعیف شود، توطئه‌های دشمن مجال اثرگذاری می‌یابد.

حجت الاسلام سپاسی با تأکید بر مسئولیت مدیران گفت: مسئولان باید قدر این مردم را بدانند و همه برنامه‌ریزی‌ها را به سمت خدمت صادقانه، تسهیل امور و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم سوق دهند چرا که در نظام جمهوری اسلامی هیچ هدفی جز خدمت به مردم نباید در دستور کار مسئولان باشد.

وی ملت ایران را ملتی کم‌نظیر در تاریخ دانست و افزود: ملت ایران تیزهوش، زمان‌شناس، توطئه‌خوان و دشمن‌شناس است و حضورش همواره سرنوشت‌ساز بوده است از این رو باید قدر این سرمایه عظیم اجتماعی را دانست.