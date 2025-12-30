دادستان یزد: شکوه انتخابات در گرو مشارکت حداکثری و رعایت قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسنپور در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد اظهار داشت: هر دوره انتخابات دارای شخصیت مستقل حقوقی است که شامل مراحل ثبتنام و احراز صلاحیت، تبلیغات و رقابت انتخاباتی، روز رأیگیری و شمارش آرا میشود. این فرآیند همراه با کلیه متولیان، شخصیت واحد آن دوره انتخابات را تشکیل میدهد.
وی انتخابات را یکی از مهمترین مظاهر حقوق عامه دانست و افزود: این فرآیند به هر شهروند اجازه میدهد در چارچوبهای تعریفشده، مطابق سلیقه و نظر خود، مدیران و نوع نگاه حکمرانی را انتخاب کند.
دادستان استان یزد با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی گفت: همه تلاشها باید به حضور حداکثری مردم ختم شود که اصل و ثمره آن شکوه انتخابات است.
وی با تأکید بر لزوم گرم شدن تنور انتخابات به صورت جمعی، هشدار داد: هیچکس حق تخطی از قانون و مقررات را ندارد. استفاده از موقعیت، اماکن و تجهیزات دولتی به نفع یا علیه افراد ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
حسن پور، همچنین به رصد و نظارت بر فضای مجازی اشاره کرد و افزود: تلاش همه باید ضمن التزام به قواعد و مقررات موضوعه، معطوف به حضور مردم پای صندوقهای رأی باشد که ملاک عمل درست است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، برگزاری انتخاباتی پرشکوه، مستقل و قانونمند را هدف اصلی دانست و از استفاده از همه ظرفیتهای نظارتی برای تضمین سلامت انتخابات خبر داد.
