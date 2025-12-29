https://mehrnews.com/x3b2jY ۹ دی ۱۴۰۴، ۰:۰۱ کد خبر 6706726 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ دی ۱۴۰۴، ۰:۰۱ آیین بزرگداشت سالگرد حماسه ۹ دی و یادواره شهدای عملیات کربلای اراک اراک- در این ویدئو آیین بزرگداشت سالگرد حماسه ۹ دی و یادواره شهدای عملیات کربلای چهار شهر اراک را مشاهده میکنید. دریافت 32 MB کد خبر 6706726 کپی شد مطالب مرتبط ۹ دی؛ پیروزی مردم ایران بر فتنه نرم رژیم صهیونیستی سردار نقدی: حماسه ۹ دی تجلی قدرت الهی و بصیرت ملت ایران بود ۹ دی؛ ملت ایران با شعله ایمان راه آینده را روشن کردند برچسبها 9 دی اراک سردار نقدی
نظر شما