۹ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

نقاره زنی شب میلاد امام جواد علیه السلام در حرم مطهر رضوی

مشهد- در این فیلم تصاویری از نقاره زنی شب میلاد امام جواد علیه السلام در حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید.

