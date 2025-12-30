https://mehrnews.com/x3b2MB ۹ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷ کد خبر 6707834 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۹ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷ نقاره زنی شب میلاد امام جواد علیه السلام در حرم مطهر رضوی مشهد- در این فیلم تصاویری از نقاره زنی شب میلاد امام جواد علیه السلام در حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید. دریافت 4 MB کد خبر 6707834 کپی شد مطالب مرتبط گرامیداشت یومالله «۹ دی» در حرم امام رضا(ع) برگزاری جشن ها و ویژه برنامه های میلاد حضرت جوادالائمه (ع) در حرم رضوی حرم مطهر حضرت رضا(ع) در آستانه ولادت امام جواد(ع) مراسم گلباران حرم مطهر رضوی برگزار شد نصب کتیبه های ویژه ولادت امام جواد(ع) در حرم مطهر حضرت رضا(ع) اجتماع بزرگ مردم مشهد ویژه ولادت امام جواد(ع) و روز پسر گلباران حرم مطهر امامرضا (ع) در شب میلاد حضرت جواد(ع) حرم مطهر امام رضا(ع) در شب میلاد جوادالائمه (ع) گلباران میشود روز پسر؛ احیای کرامت نوجوانان با الگوی امام جواد (ع) برچسبها نقاره خانه حرم امام رضا (ع) ولادت امام جواد(ع)
نظر شما