۹ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۶

اجتماع بزرگ مردم مشهد ویژه ولادت امام جواد(ع) و روز پسر

مشهد- تصاویری از اجتماع بزرگ مردم مشهد ویژه ولادت امام جواد(ع) و روز پسر را در این فیلم مشاهده می کنید.

