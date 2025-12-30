https://mehrnews.com/x3b2ST ۹ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۶ کد خبر 6708094 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۹ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۶ اجتماع بزرگ مردم مشهد ویژه ولادت امام جواد(ع) و روز پسر مشهد- تصاویری از اجتماع بزرگ مردم مشهد ویژه ولادت امام جواد(ع) و روز پسر را در این فیلم مشاهده می کنید. دریافت 8 MB کد خبر 6708094 کپی شد مطالب مرتبط مراسم گلباران حرم مطهر رضوی برگزار شد برگزاری جشن ها و ویژه برنامه های میلاد حضرت جوادالائمه (ع) در حرم رضوی روز پسر؛ احیای کرامت نوجوانان با الگوی امام جواد (ع) نقاره زنی شب میلاد امام جواد علیه السلام در حرم مطهر رضوی الگوسازی فرهنگی؛ حلقه مفقوده توسعه شهری در مشهدالرضا(ع) برچسبها مشهد ولادت امام جواد(ع) حرم امام رضا (ع)
