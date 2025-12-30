برگزاری جشن ها و ویژه برنامه های میلاد حضرت جوادالائمه (ع) در حرم رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین شریعتینژاد، معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، ضمن اعلام این ویژه برنامهها، گفت: همزمان با فرا رسیدن دهم ماه رجب که مصادف با میلاد پر نور یگانه فرزند امام رضا (ع)، حضرت جوادالائمه (ع) است، ویژه برنامههای فرهنگی-مذهبی متنوعی به همت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی در این آستان مقدس تدارک دیده شده است.
وی ادامه داد: این ویژه برنامهها با محوریت رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی، از شامگاه روز سهشنبه نهم دی بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با قرائت زیارت امینالله با نوای مداح و ذاکر اهل بیت (ع) مهدی سروری آغاز میشود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، تصریح کرد: در این مراسم حجتالاسلام محمدرضا لطفیپور به ایراد سخنرانی میپردازد و سپس دعای پر فیض توسل با نوای حسین طبسی قرائت میشود و در ادامه حاضران میهمان مدیحهسرایی آقایان رسول میثمی و مهدی پایندهفر در مدح امام جواد (ع) خواهند شد.
به گفته وی، ویژهبرنامه صبح میلاد امام جواد (ع) روز چهارشنبه ۱۰ دیماه مصادف با دهم رجبالمرجب از ساعت ۹ صبح میزبان زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) میشود و این مراسم با شعرخوانی شاعر آئینی اهل بیت (ع)، امیرعباس موسوی در مدح و منقبت حضرت جوادالائمه (ع) و سخنرانی حجتالاسلام سید ابوالفضل اشکذری و مدیحهسرایی سید رضا حسینینژاد همراه خواهد بود. ویژه برنامه شام میلاد حضرت جواد ابن الرضا (ع) نیز شامگاه چهارشنبه بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با قرائت زیارت امینالله توسط مهدی سروری اغاز میشود و سخنرانی حجتالاسلام لطفیپور، دکلمهخوانی امیرمهدی گواهی و شعرخوانی محمدجواد خراشادیزاده از دیگر برنامههای این مراسم است.
شریعتینژاد، افزود: در این مراسم همچنین محمدیاسین عاملیزاده و حسین کاتب، مدیحهسرای میلاد پر نور و سرور امام جواد (ع) میشوند و در ادامه زائران حرم مطهر رضوی زیارت جامعه کبیره را با نوای حجتالاسلام حسن فیروزی قرائت خواهند کرد.
نظر شما