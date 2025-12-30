  1. استانها
برگزاری جشن ها و ویژه برنامه های میلاد حضرت جوادالائمه (ع) در حرم رضوی

مشهد- ویژه برنامه‌های حرم مطهر رضوی به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سر سعادت حضرت جواد الائمه (ع) در حرم مطهر رضوی تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین شریعتی‌نژاد، معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، ضمن اعلام این ویژه برنامه‌ها، گفت: همزمان با فرا رسیدن دهم ماه رجب که مصادف با میلاد پر نور یگانه فرزند امام رضا (ع)، حضرت جوادالائمه (ع) است، ویژه برنامه‌های فرهنگی-مذهبی متنوعی به همت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی در این آستان مقدس تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: این ویژه برنامه‌ها با محوریت رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی، از شامگاه روز سه‌شنبه نهم دی بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با قرائت زیارت امین‌الله با نوای مداح و ذاکر اهل بیت (ع) مهدی سروری آغاز می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، تصریح کرد: در این مراسم حجت‌الاسلام محمدرضا لطفی‌پور به ایراد سخنرانی می‌پردازد و سپس دعای پر فیض توسل با نوای حسین طبسی قرائت می‌شود و در ادامه حاضران میهمان مدیحه‌سرایی آقایان رسول میثمی و مهدی پاینده‌فر در مدح امام جواد (ع) خواهند شد.

به گفته وی، ویژه‌برنامه صبح میلاد امام جواد (ع) روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه مصادف با دهم رجب‌المرجب از ساعت ۹ صبح میزبان زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) می‌شود و این مراسم با شعرخوانی شاعر آئینی اهل بیت (ع)، امیرعباس موسوی در مدح و منقبت حضرت جوادالائمه (ع) و سخنرانی حجت‌الاسلام سید ابوالفضل اشکذری و مدیحه‌سرایی سید رضا حسینی‌نژاد همراه خواهد بود. ویژه برنامه شام میلاد حضرت جواد ابن الرضا (ع) نیز شامگاه چهارشنبه بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با قرائت زیارت امین‌الله توسط مهدی سروری اغاز می‌شود و سخنرانی حجت‌الاسلام لطفی‌پور، دکلمه‌خوانی امیرمهدی گواهی و شعرخوانی محمدجواد خراشادی‌زاده از دیگر برنامه‌های این مراسم است.

شریعتی‌نژاد، افزود: در این مراسم همچنین محمدیاسین عاملی‌زاده و حسین کاتب، مدیحه‌سرای میلاد پر نور و سرور امام جواد (ع) می‌شوند و در ادامه زائران حرم مطهر رضوی زیارت جامعه کبیره را با نوای حجت‌الاسلام حسن فیروزی قرائت خواهند کرد.

