مراسم گلباران حرم مطهر رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز ولادت باسعادت امام محمدتقی (ع) و گرامیداشت روز پسر، آئین گلباران حرم مطهر رضوی با حضور گسترده مردم، مسئولان و چهره‌های فرهنگی و هنری، شامگاه امشب در میدان شهدای مشهد برگزار شد؛ مراسمی که با تأکید بر وحدت ملی، پاسداشت ارزش‌های دینی و تجلیل از ایثار و اقتدار ملت ایران همراه بود.

این مراسم با اجرای صادق ایزدخواه و با حضور سید حسن حسینی، فرماندار مشهد، سحر امامی مجری صداو سیما، مجید انصاری بازیکن اسبق فوتبال و مداحی احد سبزی و مجتبی رمضانی برگزار شد.

سحر امامی با اشاره به نقش وحدت ملی در اقتدار کشور، بر ضرورت حفظ اتحاد و تبعیت از رهبری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ملت ایران همواره در بزنگاه‌های تاریخی با عزت و افتخار ایستاده‌اند، گفت: مردم ایران، اعم از زنان و مردان، همواره مایه افتخار کشور بوده‌اند و این افتخار در سایه اتحاد مقدسی شکل گرفته است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر آن تأکید داشته‌اند. دشمنان ایران در حالی برای ایجاد تفرقه برنامه‌ریزی می‌کنند که اتحاد مردم، رمز اقتدار و سربلندی کشور است.

امامی افزود: ایران اسلامی در سایه رهبری رهبر فرزانه انقلاب، در عرصه‌های علمی، فناوری و سیاسی به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته و دشمن در برابر تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی ناکام مانده است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه شهر مشهد و حضور در جوار بارگاه منور امام رضا (ع)، اظهار کرد: زنان و مردان مشهدی همواره با ایمان، غیرت و پایبندی به ارزش‌های دینی، نقش مؤثری در حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی داشته‌اند.

این مجری صدا و سیما با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی کشور تصریح کرد: ملت ایران هرگز اجازه نخواهد داد حتی ذره‌ای از خاک این سرزمین در اختیار دشمن قرار گیرد و فریاد مخالفت با سیاست‌های استکباری از مشهد مقدس به گوش جهانیان خواهد رسید.

امامی همچنین با قدردانی از نیروهای مسلح و مدافعان امنیت کشور گفت: امنیت و آرامش امروز ایران مرهون فداکاری مردان و زنانی است که با ایمان و شجاعت از حرم، حریم و کیان کشور دفاع می‌کنند.

وی در پایان با ادای احترام به پرچم جمهوری اسلامی ایران و یاد و خاطره شهدا، از ایثار خانواده‌های شهدا قدردانی کرد و گفت: پرچم ایران نماد عزت، استقلال و فداکاری هزاران شهید است و مردم ایران همواره با افتخار در کنار این پرچم ایستاده‌اند.