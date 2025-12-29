به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با شب میلاد حضرت جوادالائمه (ع) و روز پسر، جمعی از دلدادگان خاندان عصمت و طهارت (ع) با حضور در حرم مطهر رضوی صحن و سرای امام مهربانی‌ها را، گل‌باران می‌کنند.

در این مراسم باشکوه که شامگاه سه‌شنبه نهم دی‌ماه بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود، زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) پس از اجتماع در عرصه میدان شهدا درحالی‌که شاخه‌های گل در دست دارند، برای عرض تبریک میلاد مسعود و فرخنده حضرت جوادالائمه (ع) برای گل‌باران صحن و سرای حرم مطهر رضوی به سمت این آستان مقدس حرکت می‌کنند.

گفتنی است، برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت جوادالائمه (ع) در عرصه میدان شهدا از ساعت ۱۸:۳۰ با حضور حجت‌الاسلام صادق ایزدخواه، محمد انصاری، سحر امامی و مدیحه‌سرایی و نغمه خوانی بلبلان اهل بیت (ع)، مجتبی رمضانی و احد سبزی همراه خواهد بود.