۹ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۱

عوامل تیراندازی در رامیان دستگیر شدند

رامیان-فرمانده انتظامی رامیان از شناسایی و دستگیری چهار عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی حسینی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان رامیان و با توجه به حساسیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی مأموران کلانتری خان ببین، مخفیگاه چهار متهم شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، به شکل کاملاً غافلگیرانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی رامیان با اشاره به اینکه متهمین بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، گفت: حضور مقتدرانه پلیس در شهرستان رضایتمندی مردم و مسئولان را بدنبال داشته است.

