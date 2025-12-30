عوامل تیراندازی در رامیان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی حسینی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان رامیان و با توجه به حساسیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی مأموران کلانتری خان ببین، مخفیگاه چهار متهم شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، به شکل کاملاً غافلگیرانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی رامیان با اشاره به اینکه متهمین بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، گفت: حضور مقتدرانه پلیس در شهرستان رضایتمندی مردم و مسئولان را بدنبال داشته است.