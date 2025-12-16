دستگیری ۳ متهم و کشف سلاح شکاری غیرمجاز در عملیات ضربتی پلیس گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی گرمسار از اجرای طرح ضربتی پلیس در این شهرستان خبر داد و ادامه داد: هدف این طرح برقراری امنیت پایدار در منطقه است.

وی با اشاره به اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر نگهداری سلاح شکاری غیر مجاز، ادامه داد: با هماهنگی قضائی از محل مخفیگاه و منزل مضنون پرونده بازدید شد.

فرمانده انتظامی گرمسار از کشف سه سلاح شکاری غیر مجاز و فشنگ در این بازرسی خبر داد و اظهار داشت: سه متهم پرونده دستگیر شدند.

آقازاده استفاده از سلاح شکاری فاقد مجوز را مصداق جرم دانست و تصریح کرد: این متهمان طبق قانون با تشکیل پرونده روانه دادسرا شدند.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم تا برای برقراری امنیت عمومی پایدار در شهرستان هر گونه موارد مشکوک را حتماً اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.