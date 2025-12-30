  1. استانها
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

فرماندار دشتی: ظرفیت آب‌شیرین‌کن نوار ساحلی ارتقا می‌یابد

بوشهر- فرماندار دشتی از ارتقای ظرفیت آب‌شیرین‌کن نوار ساحلی شهرستان به هزار و ۶۰۰ مترمکعب خبر داد و گفت: این اقدام در راستای بهبود تأمین آب شرب پایداردر دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در بازدید از طرح‌های در دست اجرای روستای لاور ساحلی از توابع بخش کاکی، از تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی، ورزشی و گردشگری در این منطقه خبر داد.

فرماندار دشتی اظهار کرد: زمین‌های چمن مصنوعی روستاهای لاور ساحلی و کردوان علیا به‌زودی با تزریق اعتبارات شهرستانی و حمایت دولت به مناقصه می‌رود و پیگیری‌های لازم برای کلنگ‌زنی زمین ورزشی روستای زیارت ساحلی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: چمن زمین‌های ورزشی روستاهای اسماعیل‌محمودی و محمدآباد در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری خواهد رسید که نقش مهمی در توسعه ورزش روستایی و افزایش نشاط اجتماعی دارد.

فرماندار دشتی با اشاره به پروژه‌های زیرساختی نوار ساحلی گفت: با مجموع پیگیری‌های صورت گرفته ظرفیت آب‌شیرین‌کن نوار ساحلی از ۶۰۰ متر مکعب به یک‌هزار و ۶۰۰ مترمکعب افزایش خواهد یافت که تأثیر بسزایی در تأمین پایدار آب شرب و بهبود شرایط زندگی ساکنان منطقه خواهد داشت.

مقاتلی همچنین از اختصاص ۱۱ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های عمران روستایی و توسعه گردشگری در روستای لاور ساحلی خبر داد و تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه متوازن، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان باشد.

