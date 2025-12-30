به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در بازدید از طرح‌های در دست اجرای روستای لاور ساحلی از توابع بخش کاکی، از تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی، ورزشی و گردشگری در این منطقه خبر داد.

فرماندار دشتی اظهار کرد: زمین‌های چمن مصنوعی روستاهای لاور ساحلی و کردوان علیا به‌زودی با تزریق اعتبارات شهرستانی و حمایت دولت به مناقصه می‌رود و پیگیری‌های لازم برای کلنگ‌زنی زمین ورزشی روستای زیارت ساحلی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: چمن زمین‌های ورزشی روستاهای اسماعیل‌محمودی و محمدآباد در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری خواهد رسید که نقش مهمی در توسعه ورزش روستایی و افزایش نشاط اجتماعی دارد.

فرماندار دشتی با اشاره به پروژه‌های زیرساختی نوار ساحلی گفت: با مجموع پیگیری‌های صورت گرفته ظرفیت آب‌شیرین‌کن نوار ساحلی از ۶۰۰ متر مکعب به یک‌هزار و ۶۰۰ مترمکعب افزایش خواهد یافت که تأثیر بسزایی در تأمین پایدار آب شرب و بهبود شرایط زندگی ساکنان منطقه خواهد داشت.

مقاتلی همچنین از اختصاص ۱۱ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های عمران روستایی و توسعه گردشگری در روستای لاور ساحلی خبر داد و تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه متوازن، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان باشد.