بانک صادرات برای بهبود حاشیه سود پتروشیمی ابزارهای نوین در اختیار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی، عضو هیئتمدیره این بانک در نخستین همایش هماندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی گفت: یکی از مهمترین و راهبردیترین اقدامات اولویتدار بانک صادرات ایران در حوزه پشتیبانی از صنعت پتروشیمی، تمرکز بر جلوگیری از کاهش حاشیه سود شرکتهای پتروشیمی است. این هدف از طریق طراحی، توسعه و بهکارگیری ابزارهای نوین مالی بهصورت جدی دنبال میشود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و چالشهای پیشروی بنگاههای تولیدی افزود: واحدها و بنگاههای تولیدی در مواجهه با بحرانها گاهی از شیوههای نامناسب تأمین مالی استفاده میکنند که عموماً به زیان آنها تمام میشود.
مرادی ادامه داد: بر همین اساس، طراحی و تدوین ابزارهای مالی متناسب با نیازهای واقعی صنعت پتروشیمی در بانک صادرات ایران در اولویت قرار گرفته است. هدف از این اقدام، بهرهگیری از ظرفیت ابزارهای جدید و نوآوری در صنعت مالی برای تبدیل تهدیدها به فرصتهای پایدار است.
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران همچنین از تسهیل فرآیندهای حمایتی خبر داد و گفت: بهمنظور افزایش سرعت و اثربخشی خدمات، اختیارات مدیران بانک برای کمک مؤثرتر به صنعت پتروشیمی افزایش یافته است.
وی افزود: در این راستا، تفویض اختیارات لازم به مدیران شعب استانی بانک صادرات ایران برای حمایت جدیتر از شرکتهای پتروشیمی در سه استان و مناطق تهران انجام شده و از این پس پشتیبانی از این واحدها بدون معطلی و با رویکردی چابکتر صورت خواهد گرفت.
نخستین همایش هماندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی همزمان با ۸ دیماه روز صنعت پتروشیمی به همت بانک صادرات ایران برگزار شد و در این همایش، مدیران عامل و مدیران ارشد شرکتهای پتروشیمی کشور با بیان دیدگاهها، دغدغهها و مسائل پیشروی این صنعت، به تشریح ظرفیتها و توانمندیهای مجموعههای تحت مدیریت خود پرداختند و انتظاراتشان از نظام بانکی، بهویژه بانک صادرات ایران، را مطرح کردند. آنان ضمن تبیین جایگاه راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور و نقش آن در تولید، ارزآوری و اشتغال، آمادگی کامل خود را برای گسترش همکاریهای دوجانبه و شکلگیری تعاملات مؤثر و پایدار با بانک صادرات ایران اعلام کردند.
