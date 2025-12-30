محور بندرخمیر - بندرلنگه دوباره مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه در حالی که فرماندار بندرلنگه از بازگشایی محور بندرخمیر به بندرلنگه خبر داده بود؛ مجدداً با طغیان رودخانه و بالا آمدن سطح آب، این محور بسته شد.

این محور که یکی از راه‌های اصلی ارتباطی بندرعباس با غرب استان هرمزگان و استان فارس است، با هر بارندگی دچار انسداد کامل می‌شود.

پل آبنمای کنخ سال‌هاست به‌صورت نیمه‌تمام رها شده و در صورت تکمیل آن، این مشکل تکراری برای همیشه برطرف خواهد شد.

تداوم این وضعیت موجب اختلال در تردد مردم، حمل‌ونقل کالا و افزایش خطرات جاده‌ای شده و نیازمند اقدام فوری مسئولان مربوطه است.

امروز یک تانکر نفتکش نیز در این محور و دقیقاً در آب نمای کنخ به رودخانه سقوط کرده است.