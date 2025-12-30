  1. استانها
محور بندرخمیر - بندرلنگه دوباره مسدود شد

بندرعباس - محور بندرخمیر – بندرلنگه در محدوده آبنمای کنخ به علت طغیان رودخانه فصلی مجدداً مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه در حالی که فرماندار بندرلنگه از بازگشایی محور بندرخمیر به بندرلنگه خبر داده بود؛ مجدداً با طغیان رودخانه و بالا آمدن سطح آب، این محور بسته شد.

این محور که یکی از راه‌های اصلی ارتباطی بندرعباس با غرب استان هرمزگان و استان فارس است، با هر بارندگی دچار انسداد کامل می‌شود.

پل آبنمای کنخ سال‌هاست به‌صورت نیمه‌تمام رها شده و در صورت تکمیل آن، این مشکل تکراری برای همیشه برطرف خواهد شد.

تداوم این وضعیت موجب اختلال در تردد مردم، حمل‌ونقل کالا و افزایش خطرات جاده‌ای شده و نیازمند اقدام فوری مسئولان مربوطه است.

امروز یک تانکر نفتکش نیز در این محور و دقیقاً در آب نمای کنخ به رودخانه سقوط کرده است.

