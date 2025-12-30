محور بندرلنگه-بندرعباس بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته بارندگی شدید در شهرستان بندرلنگه موجب طغیان رودخانه و آب‌گرفتگی در محور مواصلاتی بندرلنگه-بندرعباس شد.

فواد مرادزاده، فرماندار شهرستان بندرلنگه اظهار داشت: در پی بارش‌های شدید شب گذشته، مسیر کنخ به دلیل آب‌گرفتگی و آسیب دیدگی آب‌نما مسدود شده بود که با تلاش نیروهای اداره راه و شهرسازی و همکاری دستگاه‌های امدادی، این محور ساعتی پیش بازگشایی شد.

وی افزود: هم‌اکنون تردد در این مسیر برقرار است اما از رانندگان تقاضا داریم با سرعت مطمئنه و رعایت احتیاط کامل از این مسیر عبور کنند.

فرماندار بندرلنگه خاطرنشان کرد: با بهبود شرایط جوی و کاهش حجم آب رودخانه، آب‌نمای آسیب‌دیده نیز مرمت موقت شده و در صورت تداوم شرایط مطلوب، در روزهای آینده تعمیرات اساسی در این بخش انجام خواهد شد.

این محور که شریان اصلی ارتباطی بین دو بندر مهم جنوبی کشور محسوب می‌شود، در طول سال به‌ویژه در فصل پرباران، گاهی با چالش‌های طبیعی مواجه می‌شود که مدیریت بحران شهرستان با همکاری ادارات مربوطه به سرعت نسبت به رفع آن اقدام می‌کند.