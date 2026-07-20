بازدید وزیر راه و شهرسازی از پل رودخانه مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، در ادامه سفر به استان هرمزگان و بازدید از طرح‌های زیربنایی این استان، به همراه معاونان وزارت راه و شهرسازی و هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، از پروژه پل رودخانه مهران (پل کنخ) در مسیر بندرلنگه-بندرخمیر بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی پروژه، روند پیشرفت عملیات عمرانی و برنامه زمان‌بندی تکمیل آن مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از مراحل انجام کار ارائه شد.

پل رودخانه مهران که با نام پل کنخ نیز شناخته می‌شود، در کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب است. این پل با ۲۰ دهانه ۲۲.۵ متری در حال احداث بوده و تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اجرای این پروژه، علاوه بر تکمیل شبکه بزرگراهی جنوب کشور، نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، ارتقای ظرفیت حمل‌ونقل، تسهیل ارتباط میان بندرلنگه، بندرخمیر و سایر شهرهای ساحلی استان هرمزگان و همچنین بهبود جریان ترانزیت در محور راهبردی نوار ساحلی جنوب خواهد داشت.