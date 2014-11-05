نقص فنی پروازهای تهران-زاهدان-مشهد را با سه ساعت تاخیرهمراه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پروازشماره ۸۵۰ شرکت هواپیمایی آسمان که صبح امروز از تهران عازم فرودگاه بین المللی زاهدان بود به دلیل نقص فنی در فرودگاه مهر اباد تهران زمینگیر شد و مسافران این پرواز و سایر مسافرانی را که قصد عزیمت از زاهدان به مشهد را داشتند با سرگردانی همراه کرد.

مدیر کل فرودگاه های سیستان و بلوچستان در خصوص علت این تاخیر بیان داشت: این پرواز متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان با وجود این که موعد مقرر از فرودگاه بین المللی مهر آباد به هوا برخواست اما دقایقی بعد به دلیل بروز نقص فنی به فرودگاه مهرآباد برگشت و با سه ساعت تاخیر و پس از رفع نقص به مسیر خود ادامه داد.

حسن اعرابی مقدم در گفتگو با مهر بیان داشت: این پرواز که امروز صبح می بایست در ساعت ۸.۱۵ دقیقه در فرودگاه بین المللی زاهدان فرود می آمد با سه ساعت تاخیر و در ساعت ۱۱.۲۰ دقیقه وارد فرودگاه بین المللی زاهدان شد.

وی بیان داشت: به همین دلیل پرواز زاهدان -مشهد نیز امروز از این فرودگاه با سه ساعت تاخیر انجام شد.

وی ادامه داد: به تبع این تاخیر مسافران زاهدانی که امروز مقر بود ساعت ۱۲.۳۵ دقیقه از فرودگاه بین المللی زاهدان عازم تهران شوند نیز با تاخیر سه ساعته روبرو هستند.

وی بیان داشت: روز گذشته نیز پرواز گرگان-زاهدان-گرگان به دلیل محدودیت های عملیاتی در روز عاشورا توسط شرکت هواپیمایی اسمان لغو شد که در این راستا توسط این شرکت اطلاع رسانی لازم به مسافران انجام پذیرفت.