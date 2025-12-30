پاسالار:بارندگی به ۷۰ پایه و ۷۸۰۰ متر از شبکه برق عسلویه آسیب زد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر سه شنبه در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به خسارات ناشی از بارندگی و توفان اخیر اظهار کرد: شدت بارش‌ها و وزش بادهای شدید موجب تخریب بخشی از شبکه برق در منطقه نایبند شده و ۷۰ پایه برق و هفت هزار و ۸۰۰ متر از خطوط شبکه آسیب دیده است.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی و تأمین برق پایدار برای شهروندان افزود: با توجه به اهمیت پایداری شبکه برق به ویژه در مناطق صنعتی و مسکونی، انتظار می‌رود شرکت برق استان بوشهر با بسیج امکانات و نیروهای عملیاتی، هرچه سریع‌تر نسبت به ترمیم خسارات و تقویت شبکه اقدام کند.

فرماندار عسلویه همچنین از اقدامات اولیه انجام شده شرکت توزیع برق استان و مدیریت برق شهرستان برای رفع خاموشی‌ها قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش نیروهای عملیاتی، بخش زیادی از مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شده، اما برای جلوگیری از تکرار چنین خساراتی، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و مقاوم‌سازی شبکه هستیم.

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه داد و از آمادگی این شرکت برای تکمیل عملیات اصلاح و بازسازی شبکه برق خبر داد.