حشمتی: سامانه بارشی ۱۳۱ میلیارد تومان خسارت به شبکه برق بوشهر وارد کرد

بوشهر- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی و طوفان اخیر، بیش از ۱۳۱ میلیارد تومان خسارت به شبکه و تأسیسات برق این استان وارد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی دوشنبه شب در نشست بررسی خسارات ناشی از سامانه بارشی اخیر در سالن اجتماعات استانداری بوشهر که با حضور ارزیابان وزارتخانه‌های کشور، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری بوشهر و جمعی از مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد اظهار کرد: در مدت بیش از ۱۰ روز فعالیت این سامانه بارشی، تمامی نیروهای عملیاتی و تجهیزات شرکت توزیع نیروی برق استان به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار داشتند.

وی افزود: با تلاش نیروهای عملیاتی، برق‌رسانی به مشترکان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از بروز حوادث انجام و پایداری شبکه در سطح استان برقرار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با تشریح جزئیات خسارت‌ها گفت: در این مدت بیش از سه هزار اعزام اکیپ عملیاتی در ۱۳ مدیریت برق استان انجام شد و خدمت‌رسانی به‌موقع به هم‌استانی‌ها صورت گرفت.

حشمتی ادامه داد: بر اثر برخورد صاعقه، طوفان و سقوط درختان و اشیای خارجی، ۳۵ دستگاه ترانسفورماتور و بیش از ۳۰۰ نقطه از شبکه توزیع برق دچار آسیب شد.

وی ضمن قدردانی از همراهی مسئولان استانی و شهرستانی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان این شرکت اظهار کرد: در حال حاضر شرایط شبکه برق استان پایدار است و خدمت‌رسانی به تمامی مشترکان در جریان قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر افزود: در شهرستان‌های گناوه، تنگستان و دشتستان که حجم خسارات بیشتر بوده، برق‌رسانی از مسیرهای جایگزین انجام شده و بازسازی مسیرهای اصلی با سرعت در حال انجام است.

حشمتی ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند بازسازی، پیش از ورود سامانه بارشی بعدی، شبکه برق استان به شرایط پایدار پیش از وقوع حوادث بازگردد.

