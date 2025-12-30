محموله میلیاردی قاچاق سیگار در دیلم توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مأموران انتظامی ایستگاه شهید موسوی شهرستان دیلم حین کنترل تردد خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودروی رانا مشکوک می‌شوند که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف می‌کنند.

وی گفت: مأموران پلیس حاضر در صحنه ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و در بازرسی صورت گرفته از خودروهای متوقف شده ،۲۴۹ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق فاقد مدارک معتبر قانونی را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش کالای قاچاق کشف شده از این خودرو ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.