به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر سه‌شنبه در آئین گشایش سومین نمایشگاه تخصصی صنایع دریایی و دریانوردی ایران اظهار کرد: سومین نمایشگاه تخصصی صنایع دریایی و دریانوردی ایران فرصتی ارزشمند برای معرفی آخرین دستاوردها، فناوری‌ها و ظرفیت‌های این صنعت در کشور به‌ویژه استان بوشهر و دیگر استان‌های جنوبی و همچنین شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش می‌دانم.

وی بیان کرد: استان‌های جنوبی با بهره‌مندی از آب‌های آزاد، ظرفیت‌های بسیار مهمی در حوزه صنایع دریایی دارند که در صورت بهره‌گیری صحیح و هوشمندانه و شناخت مناسب این پتانسیل‌ها، می‌توانند محرک جدی رشد اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار باشند.

استاندار بوشهر تصریح کرد: اقتصاد دریامحور یکی از محورهای کلیدی توسعه پایدار است و دولت چهاردهم و رئیس جمهور بر نقش این بخش در افزایش تولید ناخالص ملی و، رونق اشتغال و در نهایت فراهم سازی رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت معیشت مردم تأکید دارند.

زارع ادامه داد: توسعه صنایع دریایی نقش بسزایی در افزایش سهم ایران از تجارت دریایی منطقه‌ای و جهانی دارد و باید با تقویت صنایع مرتبط با دریا، این سهم را ارتقا دهیم.

وی افزود: حمایت از فعالیت‌های صنعتی، علمی و تولیدی مرتبط با حوزه دریا و همچنین فراهم‌سازی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، از رویکردهای مهمی است که باید با برپایی این نمایشگاه دنبال شود.

استاندار بوشهر یادآور شد: اقتصاد دریامحور به معنی استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی است.

وی اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که این بخش؛ مستلزم حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریاست و نمایشگاه تخصصی صنایع دریایی و دریانوردی ایران می‌تواند این مهم را محقق کند

زارع تصریح کرد: توسعه همکاری‌های تجاری و تقویت ظرفیت‌های صنعتی و علمی مرتبط با دریا و صنایع دریایی و نیز فراهم سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، یکی از رویکردهایی است که باید با برپایی سومین نمایشگاه تخصصی صنایع دریایی و دریانوردی ایران به‌طور جدی دنبال شود.

وی افزود: باید از فرصت برگزاری نمایشگاه در راستای هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی و همچنین تقویت تعامل شرکت‌های داخلی با سرمایه‌گذاران خارجی استفاده شود تا شاهد شکل‌گیری درک مشترک تجاری با هدف افزایش سهم اقتصاد دریایی در نظام اقتصادی کشور باشیم.

استاندار بوشهر بر لزوم معرفی فرصت‌ها و پتانسیل‌های جدید در حوزه صنایع دریایی و دریانوردی تاکید کرد و اظهار داشت: ارتقای دانش فنی در تولید و تسهیل ارتباط زنجیره تولید در استان بوشهر مورد تاکید قرار دارد.