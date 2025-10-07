نقش مهم دریا در بوشهر؛ پیوند معیشت، فرهنگ و هویت مردمان خلیج فارس

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- حامد عرب زاده: بوشهر، بندری که قرنهاست دروازه ارتباط ایران با آبهای آزاد جهان بوده، امروز با نگاه تازهای به سوی توسعه دریامحور گام برمیدارد.
از اسکلههای صیادی تا پایانههای تجاری، از صنایع فراساحلی تا دانشگاهها و مراکز علمی، همه در خدمت آیندهای هستند که محور آن «دریا» است.
این استان، به لطف و همت مردم سختکوش و حمایت نهادهای تخصصی، به یکی از پیشروترین مناطق کشور در حوزه بنادر و دریانوردی تبدیل شده است.
دریانوردی برای مردم بوشهر فقط شغل نیست؛ شیوه زندگی و افتخار نسلها است.
کارشناس دریایی و پژوهشگر حوزه بنادر و حملونقل دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه استراتژیک بوشهر در خلیج فارس گفت: بوشهر نقطهای کلیدی در مسیرهای تجاری بینالمللی است و ظرفیتهای دریایی آن میتواند موتور محرکه توسعه پایدار اقتصاد دریامحور کشور باشد.
آرش کاظمی بیان کرد: اسکلهها، پایانههای بار و مسافر، صنایع صیادی و انرژیهای دریایی استان، همگی زمینهساز پیشرفت و رونق بیشتر این منطقه هستند.
وی افزود: نیروی انسانی متخصص، دریانوردان، ملوانان و صیادان بوشهری سرمایهای ارزشمند برای استان محسوب میشوند. دانشگاه خلیج فارس و مراکز فنیحرفهای نیز با تربیت نیروهای متخصص، آینده صنعت دریایی استان را تضمین میکنند. همکاری نزدیک بخش دولتی، خصوصی و نهادهای علمی، فرصتهای شغلی متنوعی در حوزه گردشگری، شیلات و حملونقل دریایی فراهم کرده است.
کاظمی همچنین به پروژههای توسعهای استان اشاره کرد و گفت: توسعه بندر نگین، بهسازی اسکلههای صیادی، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی و ارتقای سیستمهای ایمنی و ناوبری نمونهای از سرمایهگذاریهای موفق در حوزه دریایی بوشهر است که جایگاه این استان را در سطح ملی و منطقهای تثبیت کرده است.
این متخصص دریایی در پایان با تأکید بر چشمانداز روشن بوشهر بیان کرد: استان ظرفیت تبدیل شدن به قطب اصلی اقتصاد آبی ایران را دارد. سرمایهگذاری در گردشگری دریایی، شیلات مدرن، صنایع فراساحلی و انرژیهای پاک، آیندهای روشن و پایدار برای استان رقم خواهد زد. فرهنگ دریایی بومی، دانش نوین و زیرساختهای در حال توسعه، بوشهر را به الگویی موفق در بهرهبرداری از منابع دریایی تبدیل کرده است.
سرمایهای به نام نیروی انسانی دریایی
یکی از شاخصترین ویژگیهای بوشهر، وجود نیروهای انسانی متخصص، باانگیزه و آموزشدیده در حوزه دریا است.
ملوانان، صیادان، کارکنان بندری و دانشآموختگان دانشگاه خلیج فارس، همگی در کنار هم زنجیرهای از تخصص، تجربه و عشق به دریا را شکل دادهاند.
اجرای برنامههای آموزشی و مهارتی در زمینه دریانوردی، ایمنی و فناوریهای نوین باعث شده است که بوشهر امروز نهتنها در سطح ملی، بلکه در سطح منطقهای نیز جایگاه ویژهای در حوزه حملونقل و تجارت دریایی داشته باشد.
مدیرکل امور دریانوردان، سازمانهای تخصصی و بینالمللی سازمان بنادر و دریانوردی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۱۴۶ هزار دریانورد ایرانی در ناوگان داخلی و بینالمللی فعالیت دارند و قرار گرفتن آموزش دریانوردی کشور در فهرست سفید سازمان بینالمللی دریانوردی، نشاندهنده رعایت استانداردهای بینالمللی و کیفیت بالای آموزشهای ارائهشده در ایران است.
مهدی فرمهینی فراهانی افزود: هماکنون بیش از ۱۰۰ هزار کشتی بینالمللی در جهان در حال تردد هستند که از این میان حدود ۲۵۰ فروند به ناوگان جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد. این موضوع اهمیت نوسازی ناوگان، تجهیز کشتیها و توسعه صنایع کشتیسازی کشور را بیش از پیش نمایان میکند.
فرمهینی فراهانی افزود: با توجه به سیاستهای توسعه دریا محور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تلاش همه دستگاهها باید بر این باشد که با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، سهم ایران در تجارت جهانی و حملونقل دریایی افزایش یابد و جایگاه کشور در حوزه دریانوردی بیش از پیش ارتقا پیدا کند.
توسعه زیرساختها؛ گامی بهسوی افقهای تازه
در سالهای اخیر، پروژههای متعددی در استان بوشهر به ثمر نشسته که نشان از نگاه آیندهنگر مدیران و تلاش جهادی فعالان این حوزه دارد.
توسعه بندر نگین، بهسازی اسکلههای صیادی و تجاری، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی و گسترش خطوط حملونقل دریایی بخشی از این دستاوردهاست.
این طرحها نهتنها موجب رونق اقتصادی شدهاند، بلکه فرصتهای جدیدی برای اشتغال، سرمایهگذاری و گردشگری دریایی در استان فراهم کردهاند.
همکاری نزدیک مردم، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، الگویی از همافزایی و مشارکت مردمی را در توسعه دریاپایه به نمایش گذاشته است.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاران توانمند بخش خصوصی گفت:استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران بخش خصوصی از اولویتهای راهبردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برای تحقق اهداف توسعهای است.
سیاوش ارجمندزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با پیشبینی برنامههای حمایتی ویژه، از سرمایهگذاران داخلی و خارجی دعوت میشود با اطمینان خاطر در بنادر استان بوشهر و بهویژه مجتمع بندری نگین حضور یابند.
ارجمندزاده ادامه داد: قریبالوقوع بودن بهرهبرداری از باند دوم جاده دسترسی به مجتمع بندری نگین و همچنین آغاز عملیات برقرسانی، شرایطی فراهم کرده که ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به بندر بوشهر با سهولت بیشتری همراه شود.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژهها نقش مؤثری در افزایش ظرفیت عملیاتی بندر بوشهر و ارتقای جایگاه آن در عرصه تجارت دریایی کشور خواهد داشت.
وی همچنین تأکید کرد: تعمیق کانال دسترسی بندر بوشهر برای تردد کشتیهای ۵۰ هزار تنی از اولویتهای راهبردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به شمار میرود.
دریا، محور زندگی و فرهنگ بوشهر
دریا در بوشهر فقط یک پهنه آبی نیست؛ روح زندگی مردم است.
از نوای «یَزله»های ساحلنشینان گرفته تا ساز چاووشی و آیینهای صیادی، همه نشان از پیوند عمیق فرهنگ بومی با دریا دارد.
امروز، این میراث ارزشمند فرهنگی در کنار فناوری و دانش نوین قرار گرفته تا چهرهای تازه از بوشهر بسازد؛ شهری با ریشههای کهن و نگاهی رو به آینده.
دریانوردان بوشهری، با تکیه بر این پیشینه غنی، هر روز پرچم ایران را در آبهای بینالمللی برافراشته نگه میدارند.
علی محمدی، دریانورد بوشهری، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دریا محور اصلی زندگی ما است و تمام فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم استان با آن مرتبط است. از دوران قدیم تاکنون، صیادان و دریانوردان بوشهری نه تنها معیشت خود بلکه هویت فرهنگی خود را نیز از دریا کسب کردهاند.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی دریا، میتوان زمینه توسعه پایدار، گردشگری دریایی، اشتغال محلی و رونق تجارت دریایی را فراهم کرد. سرمایهگذاری در این حوزهها و توجه به میراث فرهنگی دریانوردی، میتواند جایگاه استان بوشهر را در اقتصاد دریامحور کشور بیش از پیش ارتقا دهد و فرصتهای جدیدی برای نسل جوان ایجاد کند.
محمدی ادامه داد: حضور فعال در حوزه دریایی و آموزش نیروی انسانی متخصص، کلید توسعه بنادر و تقویت صنعت دریانوردی است. هرچه بیشتر از ظرفیتهای بومی و تجربه دریانوردان استفاده شود، آینده اقتصادی و فرهنگی استان بوشهر روشنتر خواهد بود.
آیندهای روشن برای بوشهر دریایی
با تداوم طرحهای توسعهای، حمایتهای دولت و همراهی مردم، بوشهر در مسیر تبدیلشدن به قطب اصلی اقتصاد آبی ایران قرار گرفته است.
توسعه گردشگری دریایی، بهرهگیری از انرژیهای پاک فراساحلی، و ایجاد فرصتهای نو در صنایع وابسته به دریا، نویدبخش آیندهای درخشان برای این استان است.
امروز، بوشهر نهفقط بندری فعال، بلکه نماد توان ملی و اراده مردمی در تحقق ایران دریامحور است.
روز جهانی دریانوردی، فرصتی است برای قدردانی از تلاشهای خستگیناپذیر مردمان دریا، بهویژه دریانوردان بوشهری که با عشق، دانش و ایمان، ستونهای اصلی اقتدار دریایی کشور را استوار نگاه داشتهاند.
دریا برای بوشهر نه فقط راهی به جهان، بلکه راهی به فردایی روشنتر است؛ فردایی که در آن موجها پیامآور پیشرفتاند و هر ساحل، نشانی از امید و تلاش ایرانی.
