به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در نشست مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان بوشهر اظهار کرد: روابط عمومیها به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مدیریتی، اداری و اجرایی کشور، نقشی تعیینکننده در ایجاد ارتباط مؤثر میان مردم و دستگاههای اجرایی دارند و میتوانند در افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نقشآفرین باشند.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: امروز سرعت انتقال اخبار و اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش یافته و افکار عمومی در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رویدادها واکنش نشان میدهد. در چنین شرایطی اطلاعرسانی دقیق، صحیح و بهموقع از اهمیت ویژهای برخوردار است.
استاندار بوشهر ادامه داد: اگر روایت درست و واقعبینانهای از خدمات، دستاوردها و موفقیتهای کشور ارائه نشود، زمینه برای انتشار روایتهای نادرست و سوءاستفاده رسانههای معاند فراهم خواهد شد.
زارع با بیان اینکه روابط عمومیها تنها وظیفه اطلاعرسانی ندارند، تصریح کرد: این مجموعهها علاوه بر انعکاس اخبار و عملکرد دستگاهها، در تصمیمسازی، اعتمادسازی و شکلدهی افکار عمومی نیز نقش مؤثری ایفا میکنند و میتوانند به عنوان مشاورانی امین و آگاه در کنار مدیران قرار گیرند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به افزایش سرمایه اجتماعی نیاز داریم و این مهم زمانی محقق میشود که مردم احساس کنند صدای آنان شنیده میشود و مسئولان با صداقت در مسیر حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات آنان گام برمیدارند.
نقش ملی بوشهر در اقتصاد کشور
استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی استان اظهار داشت: بوشهر به واسطه برخورداری از ظرفیتهای عظیم نفت، گاز، پتروشیمی، تجارت دریایی، بنادر و گردشگری، یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور به شمار میرود.
وی افزود: امروز افکار عمومی کشور به دلیل نقش اثرگذار بوشهر در اقتصاد ملی، تحولات این استان را دنبال میکنند و به همین دلیل انعکاس درست ظرفیتها، پروژهها و دستاوردهای استان از اهمیت فراوانی برخوردار است.
زارع با اشاره به آمارهای اقتصادی استان گفت: تنها در سال گذشته بیش از ۱۱ میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی از استان بوشهر انجام شده که نشاندهنده جایگاه ممتاز این استان در اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: بوشهر همچنین در تحقق درآمدهای مالیاتی کشور نیز از استانهای پیشرو محسوب میشود و این موضوع بیانگر سهم مهم استان در تأمین منابع اقتصادی کشور است.
ضرورت امیدآفرینی و روایت پیشرفت
استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردها و موفقیتهای کشور خاطرنشان کرد: گاهی به دلیل ضعف در روایتگری و اطلاعرسانی مناسب، بخشی از خدمات و پیشرفتهای ارزشمند کشور آنگونه که شایسته است برای مردم تبیین نمیشود و همین مسئله فرصت سوءاستفاده را برای جریانهای معاند فراهم میکند.
وی افزود: خدمات گستردهای در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، بهداشتی، علمی و زیرساختی در کشور و استان انجام شده که باید به شکلی حرفهای، دقیق و امیدآفرین برای مردم بازگو شود.
زارع با اشاره به برگزاری رویدادهای متعدد در استان بوشهر تصریح کرد: سالانه صدها رویداد مهم در نقاط مختلف استان برگزار میشود و معرفی این ظرفیتها میتواند نقش مهمی در شناساندن توانمندیهای بوشهر و افزایش امید در جامعه داشته باشد.
صداقت و پاسخگویی؛ رمز افزایش اعتماد عمومی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت صداقت در ارتباط با مردم گفت: سرمایه اجتماعی زمانی افزایش پیدا میکند که مردم احساس کنند مسئولان صادقانه با آنان سخن میگویند و برای رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالباتشان تلاش میکنند.
استاندار بوشهر افزود: طبیعی است که مردم در شرایط مختلف اقتصادی و معیشتی دغدغهها و گلایههایی داشته باشند، اما وظیفه مدیران و مجموعههای اجرایی این است که با سعه صدر، شنونده مطالبات آنان باشند و برای رفع مشکلات از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
وی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم نیز با رویکرد وفاق، همدلی، انسجام اجتماعی و گفتوگوی صادقانه با مردم، تلاش دارد زمینه افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم کند.
زارع در پایان با قدردانی از تلاش فعالان حوزه اطلاعرسانی و روابط عمومی استان تأکید کرد: بوشهر در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دارد و لازم است همه ظرفیتهای رسانهای و ارتباطی برای معرفی خدمات، دستاوردها و فرصتهای این استان به کار گرفته شود تا زمینه امیدآفرینی و افزایش رضایتمندی مردم بیش از پیش فراهم شود.
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