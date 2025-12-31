  1. استانها
ضربه پلیس همدان به قاچاق سوخت؛ ۲۷ هزار لیتر نفت کوره کشف شد

همدان-فرمانده انتظامی استان همدان گفت: مأموران پلیس در ایست و بازرسی شهید زارعی شهرستان بهار موفق به کشف ۲۷ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی شامگاه سه‌شنبه با اشاره به کشف ۲۷ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در شهرستان بهار اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و سوخت، مأموران ایست و بازرسی شهید زارعی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان همدان، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تانکر نفتکش مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های به‌عمل‌آمده از این خودرو مشخص شد تانکر حامل ۲۷ هزار لیتر ضایعات نفت کوره فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده که در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات شهرستان بهار ارسال شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه طبق نظر کارشناسان، ارزش سوخت مکشوفه ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: پلیس با جدیت با قاچاقچیان سوخت و مخلان اقتصادی برخورد خواهد کرد.

سردار نجفی در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی و قاچاق، مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی استان اطلاع دهند.

